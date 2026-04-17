La nueva serie de Sebastián Ortega reúne a Carla Peterson, Lorena Vega y Pablo Rago: cómo será la trama y cuándo se estrena

Además de la tercera temporada de "En el barro", Underground trae entre manos una intrigante serie que reunirá a grandes figuras: Carla Peterson, Lorena Vega y Pablo Rago. Al igual que la producción carcelaria, la nueva creación de Sebastián Ortega llegará a la plataforma de streaming Netflix el año que viene.

Según La Pavada de Diario Crónica, último mes de "Tiempo al tiempo", que tiene a full a Carla Peterson, Lorena Vega y Pablo Rago, todos ellos con obras teatrales a estrenar en breve. Rago tiene ensayos generales de "Berlín Berlín" con Fer Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Geretto, dirigidos por Fiorillo, a estrenar el 24 en el Apolo. Y aún le quedan escenas con Luciano Castro y Valentina Zenere en Boulogne.

"Tiempo al tiempo", la nueva serie de Sebastián Ortegra con Underground.

"La nueva creación de Sebastián Ortega cuenta la historia de Bruno (Jerónimo Bosia) y Florencia (Carla Peterson), dos jóvenes de los años 90, que tienen planes para un futuro juntos, pero, bajo circunstancias inexplicables, él desaparece repentinamente. 30 años más tarde, Bruno regresa intacto. Para él solo pasaron unas horas, mientras que para Florencia, tres décadas", dice la sinopsis de Netflix.

Además de Peterson, "Tiempo al tiempo" estará protagonizado por Jerónimo Giacondo Bosia. El actor viene de actuar en "Hija del fuego: la venganza de la bastarda", y tiene en su haber trabajos en la película "Yo adolescente" y en la miniserie "Ringo, gloria y muerte".