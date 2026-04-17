"Envidiosa" feat. "En el barro": el imperdible cara a cara que unió los dos éxitos de Netflix Argentina

El multiverso de Netflix se prendió fuego con el lanzamiento del nuevo reel de la campaña "Hecho en Argentina", donde se produjo un cruce impensado entre las ficciones más populares del país. La noticia generó un impacto total al ver a Ana Garibaldi yendo al consultorio de Lorena Vega, que interpreta tanto a la psicologa de "Envidiosa" como a "La Zurda" de "En el barro". Este crossover publicitario logró capturar la atención de miles de usuarios, mostrando cómo los límites de las historias locales se desdibujan para crear un video viral que celebra el auge de la producción nacional en la plataforma.

Todo comenzó con la serie de promociones donde el personaje de Fernanda atiende a distintos protagonistas. En este encuentro particular, la tensión se siente desde el primer segundo cuando las botas embarradas de Gladys Guerra chocan de lleno con el ambiente terapéutico y ordenado de la comedia protagonizada por Griselda Siciliani. La decisión de la empresa de la "N" roja gigante de unir estas dos marcas responde a una estrategia brillante para potenciarlas.

Lorena Vega y Ana Garibaldi, las actrices de "En el barro" en el consultorio de "Envidiosa".

La parte más explosiva de la jornada llegó cuando la terapeuta decidió plantarse y "ponerle los puntos" a la visitante con un estilo bien a lo Zurda, apelando a ese personaje de "En el barro" que conquistó a la audiencia. Los seguidores no tardaron en reaccionar a la química impecable entre las actrices, destacando la capacidad de Lorena Vega para interpretar dos papeles unificados en una sola persona. En un entorno digital donde el fanatismo manda, ver a una figura del penal embarrando literalmente el set de "Envidiosa" resultó ser el condimento perfecto para dominar las redes.

El foco está puesto en cómo este clip publicitario sirve de confirmación y festejo de que la tercera temporada de la franquicia carcelaria es un hecho indiscutido. Sin contar el estreno de la temporada final de la comedia protagonizada por Griselda Siciliani. La interacción entre estas dos potencias del entretenimiento demuestra que el público argentino consume estas historias con una lealtad absoluta, permitiendo que un simple crossover alcance la repercusión de un tráiler oficial. Mientras tanto, en los comentarios de la publicación, las teorías y pedidos de los fanáticos ya exigen que este tipo de colaboraciones se trasladen alguna vez a los episodios regulares.

Finalmente, el arrollador éxito de la campaña "Hecho en Argentina" vuelve a demostrar que el contenido original hecho en el país tiene una identidad inconfundible y magnética. Lo sucedido en el consultorio más famoso del momento deja en claro que la creatividad de la plataforma para entrelazar sus propios éxitos es un valor agregado que potencia el impacto de cada lanzamiento.