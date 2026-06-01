La tajante confesión de Paula Chaves sobre su reencuentro con Zaira Nara tras la polémica: "No hay..."

Durante los últimos días, el vínculo entre Paula Chaves y Zaira Nara volvió a convertirse en tema de conversación.

Todo comenzó cuando la hermana de Wanda Nara habló públicamente sobre un reciente acercamiento y contó detalles de las charlas que mantuvieron luego de años de distancia.

Las declaraciones despertaron especulaciones sobre una posible reconciliación definitiva entre dos figuras que durante mucho tiempo compartieron una de las amistades más populares del espectáculo argentino.

Sin embargo, fue la propia Paula quien decidió aclarar cuál es el verdadero presente de la relación.

Cómo fue el reencuentro

En diálogo con el programa "Intrusos", la conductora explicó que los encuentros recientes no tuvieron la carga emocional que muchos imaginaron.

"Nos juntamos en mil eventos, pasa que el titular era que no nos saludábamos. Ahora está todo bien, nos encontramos en un local de ropa y todo bien", aseguró.

De esta manera, buscó bajar el tono de las versiones que hablaban de una reconstrucción total de la amistad luego de que ambas aparecieran juntas en una campaña para una marca.

La frase que despejó todas las dudas

Cuando fue consultada sobre el vínculo actual con Zaira, Paula eligió ser completamente directa.

"No hay amistad, no tenemos vínculo", afirmó sin rodeos.

La modelo explicó que la diferencia con años anteriores es que hoy pueden encontrarse sin incomodidades ni conflictos.

"Está todo bien, nos van a ver en millones de eventos. Antes no nos saludábamos y ahora nos podemos cruzar y todo bien", señaló.

Encuentros laborales y una relación cordial

Paula también explicó que los cruces entre ambas suelen darse de manera natural debido a que comparten espacios profesionales.

"Nunca me avisan si va o no Zaira. De hecho, hace poco cuando se murió mi perro, yo dejé de ir y ella fue en reemplazo mío. Trabajamos las dos en la misma agencia", comentó.

Según detalló, los encuentros no responden a una búsqueda deliberada para reconstruir la relación, sino a situaciones laborales que terminan coincidiendo en distintos eventos.

Una mirada diferente a la de Zaira

Las declaraciones de Paula contrastaron con lo que había contado Zaira días atrás.

La modelo había revelado que ambas compartieron un emotivo abrazo durante un encuentro en un local de ropa y que incluso pudieron conversar sobre cuestiones que habían quedado pendientes desde que el conflicto se hizo público.

Sin embargo, para Chaves la situación es mucho más simple.

"No hay vínculo, pero está todo bien", insistió.

La frase dejó en claro que, aunque los resentimientos quedaron atrás, eso no implica que hayan retomado la amistad que las unió durante tantos años.

¿Puede volver la amistad?

Consultada sobre la posibilidad de reconstruir una relación cercana en el futuro, Paula prefirió no aventurar respuestas.

"No sé si puede volver el vínculo, no puedo hacer futurologías", respondió.

La conductora eligió mantenerse cauta respecto a lo que pueda ocurrir con el paso del tiempo.

El cariño sigue presente

A pesar de la distancia actual, Paula reconoció que conserva afecto por quien fue una de sus amigas más cercanas.

"Yo la quiero mucho, tuvimos una amistad muy linda y hoy por hoy no tenemos vínculo", admitió.

También relativizó las versiones que hablaban de un encuentro especialmente emotivo.

"No me emociono por el acercamiento, pero buena onda y está todo bien. Charlamos de la vida y ya", concluyó.

Un vínculo que cambió, pero sin conflictos

Mientras Zaira Nara se mostró optimista al afirmar que "el tiempo cura todo", Paula Chaves eligió una postura más prudente.

Hoy no existe enfrentamiento ni tensión entre ellas, pero tampoco una amistad reconstruida.

Por el momento, la relación parece haber encontrado un punto intermedio marcado por el respeto, los buenos recuerdos y la cordialidad, aunque lejos de aquella cercanía que durante años las convirtió en una de las duplas más inseparables de la televisión argentina.