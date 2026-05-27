El hermano de Ricky Diotto, contra María Fernanda Callejón tras el fallo judicial: "Te diría mil cosas..."

El conflicto judicial entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto volvió a quedar en el centro de la escena luego de conocerse la condena de cuatro meses en suspenso contra el odontólogo tras la denuncia realizada por su ex pareja.

En medio de la repercusión que generó el fallo, ahora habló un integrante de la familia Diotto y dejó declaraciones que no pasaron inadvertidas.

Quien tomó la palabra fue Joaquín Diotto, hermano del padre de Giovanna -la hija que Ricky tuvo con Callejón-, en una conversación con Juan Etchegoyen para "Mitre Live".

Los detalles de la charla con Joaquín Diotto

Al comenzar su programa, Etchegoyen explicó por qué decidió abordar públicamente el tema después de varios días.

"Quiero abrir el programa de hoy con un tema que todavía no lo hablé en el programa estos días porque no hubo tiempo y es la condena a Ricky Diotto, ex de María Fernanda Callejón", expresó el conductor.

Luego, el periodista contó cómo surgió el intercambio con el hermano de Ricky y detalló el contexto de la conversación.

"Conversé un rato en las últimas horas con Joaquín Diotto, el hermano de Ricky, que se refiere al fallo judicial en contra de su hermano y habla después del fuerte testimonio de Fernanda sobre el abuso sexual por parte del padre de su hija Giovanna", sostuvo.

El fuerte mensaje del hermano de Ricky Diotto

Según relató Etchegoyen, Joaquín Diotto decidió responderle con cautela, aunque dejó una frase muy contundente sobre la situación judicial y mediática que atraviesa la familia.

"Joaquín Diotto habla y apunta contra María Fernanda Callejón después de lo sucedido en los últimos días con la Justicia que habló", comentó el periodista antes de leer el mensaje completo.

Luego compartió textual las palabras del hermano del odontólogo:

"Hola Juan, ¿cómo estás? Te diría mil cosas, pero María Fernanda todo lo da vuelta a su favor bajo el título de ‘violencia'. Por eso siempre te digo lo mismo y prefiero en este momento llamarme al silencio".

Las declaraciones rápidamente generaron repercusión debido al delicado contexto judicial y mediático que rodea a ambas partes.

El impacto del caso y el silencio de la familia

Hasta ahora, la familia Diotto había evitado pronunciarse públicamente sobre el conflicto entre Ricky y María Fernanda Callejón. Por eso, las palabras de Joaquín tomaron relevancia en las últimas horas.

Tras compartir el mensaje, Juan Etchegoyen reflexionó sobre la importancia periodística de conocer la postura del entorno familiar del odontólogo.

"De esta manera habla Joaquín Diotto que hasta acá no se había referido a la situación. Periodísticamente, me parecía importante saber qué dice la familia Diotto en este momento terrible", concluyó el conductor.

Un conflicto que sigue sumando capítulos

La disputa entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto continúa generando repercusión tanto en el ámbito judicial como en el mediático. Luego del fallo conocido recientemente, las declaraciones del hermano del odontólogo agregaron un nuevo capítulo a una historia que desde hace tiempo permanece bajo el foco público.

Mientras el caso sigue avanzando, las voces cercanas a ambas partes comienzan a aparecer y exponen el fuerte impacto emocional que atraviesa el entorno familiar involucrado.