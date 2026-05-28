Quién es Renata Mónaco, la modelo que conquistó a Ian Lucas y el nuevo amor: "Están las ganas de estar con alguien..."

Renata Mónaco, modelo digital de casi 100 mil seguidores en TikTok, se volvió trending topic después de que se la vinculara con Ian Lucas. El campeón de "MasterChef Celebrity" que fue seducido y abandonado por Evangelina Anderson, admitió hace poco que "están las ganas de estar con alguien". Fue la manera que encontró para desactivar los rumores que lo acercaban a Sofi Gonet. Ahora, con el romance cada vez más chequeado, se conoció que ella es una influencer habitué de viajes y lifestyle, pero saltó a la fama mediática sin buscarlo.

La movida del espectáculo tiene un nuevo nombre: Renata Mónaco. Esta joven modelo, que hasta hace semanas pasaba sin pena ni gloria por los portales de chimentos, se convirtió en la compañera sentimental de Ian Lucas. Y el dato no es menor: Ian viene de ganar "MasterChef Celebrity" y de protagonizar un ida y vuelta con Evangelina Anderson.





¿Quién es Renata? Tiene 17 mil seguidores en Instagram y casi 100 mil en TikTok. Publica fotos desde París, Miami o cualquier playa exótica. Siempre impecable, con un estilo que mezcla lo natural con lo producido. Sus redes muestran una vida de clase media alta: viajes, comidas con amigas, ropa de marca y una familia que la bancó desde siempre. Pero nada de eso la había puesto en la tapa de los programas. Ese lugar le llegó cuando los cronistas de Karina Mazzocco la ubicaron al lado de Ian, justo antes de que él diera una nota.

La presentación oficial fue en "A la tarde". Ahí se dijo el nombre que todos buscaban: Renata Mónaco. Y el público hizo el resto. En horas, sus redes se llenaron de comentarios, algunos cariñosos, otros maliciosos. Lo que más llamó la atención fue el parecido físico con Evangelina Anderson. En Twitter y en los grupos de WhatsApp no tardaron en sacar capturas y compararlas. Pero ni Ian ni Renata salieron a cruzar a nadie.

El antecedente con Evangelina pesa. Durante el reality de cocina, muchos dieron por hecho un romance entre ellos. Pero ella lo desmintió con dureza. Ian, en cambio, sostuvo después que "sí pasaron cosas". Esa diferencia los llevó a unfollow mutuo y a un silencio que hasta hoy se mantiene. Ahora, con Renata, Ian busca otra cosa: privacidad. En la última entrevista reconoció que tiene ganas de estar en pareja, pero sin la lupa permanente. Un deseo difícil para alguien que viene de la tele y las redes.

Renata, por ahora, no dio declaraciones. Sigue subiendo sus historias como si nada, aunque con una sonrisa nueva. La relación es reciente. Se conocieron por amigos en común. Y según se filtró, ninguno de los dos quiere apurar los pasos. Pero el ojo mediático ya los tiene en la mira.