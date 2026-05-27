Mauro Icardi y la China Suárez disfrutan de un soñado viaje a Japón y revolucionan las redes: los videos

Después de celebrar el nuevo triunfo del Galatasaray, Mauro Icardi decidió tomarse unos días de descanso y viajó junto a Eugenia "La China" Suárez a Japón, uno de los destinos más soñados por la protagonista de "En el barro". La pareja eligió mantener un perfil bajo durante esta escapada, aunque distintos fanáticos que se los cruzaron en las calles japonesas terminaron mostrando parte de la intimidad del viaje en redes sociales.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, la actriz y la expareja de Wanda Nara no dejan de sorprender con cada uno de sus movimientos y desde hace varios días recorren distintas ciudades del país nipón. Uno de los lugares que más repercusión generó fue el famoso Bosque de Bambú de Arashiyama, en Kyoto, donde ambos aparecieron acompañados por la madre de Eugenia. Las imágenes rápidamente se viralizaron en TikTok y otras plataformas, especialmente porque ni la China ni Mauro compartieron contenido del viaje en sus propias redes.

Además, durante los últimos días también circularon videos de la pareja en Tokio, donde visitaron el reconocido "Mi Pig Café", un espacio muy popular entre turistas que permite interactuar con pequeños cerdos. En las grabaciones que publicaron algunos visitantes argentinos se los ve sentados en el piso, descalzos y relajados mientras esperan para jugar con los animales. Incluso, en una de las secuencias viralizadas, Eugenia aparece muy emocionada mientras recorre el lugar ubicado sobre la famosa calle Takeshita Street.

Para la actriz, este viaje tiene un significado muy especial por su historia familiar. Desde hace años se la conoce popularmente como "La China" por el apodo relacionado con la ascendencia japonesa de su familia materna. Según trascendió tiempo atrás, el apellido original era Mitsumori antes de algunos cambios familiares ocurridos. En ese contexto, la escapada junto a Icardi parece combinar descanso, romance y también una fuerte conexión emocional con sus raíces.