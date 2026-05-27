Ciro, el hijo de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, salió campeón con el Inter Miami CF y causó furor en redes con su festejo: el video

Además de la enorme atención que despierta Lionel Messi dentro de la cancha, la vida privada del capitán de la Selección Argentina también genera muchísimo interés. Después de las repercusiones por el rincón de la casa dedicado a sus hijos, ahora quien explotó en redes fue Ciro Messi. El más chico de la familia que forman el futbolista y Antonela Roccuzzo se volvió viral por su particular festejo tras salir campeón en las infantiles del Inter Miami CF.

El pequeño se consagró en la Dreams Cup con la categoría Sub-8 del club estadounidense y no solo levantó el trofeo. También fue elegido MVP y terminó como máximo goleador del torneo, números que rápidamente llamaron la atención de los fanáticos del fútbol y de quienes siguen cada paso de la familia Messi.





Aunque recién empieza su recorrido en inferiores, Ciro ya mostró algunas condiciones que sorprendieron en redes sociales. Durante el certamen convirtió un golazo de tiro libre y también marcó en la final, con remates potentes y mucha precisión. Las imágenes de sus jugadas comenzaron a circular rápidamente y despertaron comparaciones inevitables con su padre.

A su vez, tras la consagración, el pequeño de ocho años también se volvió tendencia por el particular festejo que realizó dentro de la cancha. El pequeño celebró uno de sus goles con mucha personalidad y el gesto rápidamente fue comparado en redes con las clásicas reacciones de Leo.

El festejo de Ciro Messi que revolucionó las redes.

A diferencia de Thiago y Mateo Messi, que suelen mantener un perfil más bajo en las categorías juveniles, Ciro irrumpió con fuerza en uno de sus primeros campeonatos. Su desparpajo dentro de la cancha y la facilidad para definir llamaron la atención de entrenadores, familiares y seguidores de "Las Garzas".

La repercusión fue tan grande que Antonela Roccuzzo compartió algunas de las mejores jugadas de su hijo en redes sociales. Mientras tanto, desde el entorno familiar buscan bajar la ansiedad y remarcan que lo importante es que disfrute del juego. Sin embargo, el apellido Messi vuelve a generar ilusión y el nombre del niño ya empieza a aparecer como una de las grandes promesas del futuro.