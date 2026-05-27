Horóscopo: los signos más chamuyeros del zodíaco, así mienten y conquistan sin piedad

El horóscopo no miente: algunos nacieron con el don del chamuyo bien aceitado. La alineación de los astros define el destino de cada signo, y en este ranking, cuatro se llevan todos los aplausos (y todas las dudas). Si alguna vez te preguntaste cuáles son los signos más mentirosos, preparate porque la lista te va a dejar helado. Pero ojo, porque esa misma facilidad para estirar la verdad los convierte también en los signos que son conquistadores natos.

Acá no hay término medio: mienten como respiran, pero te enamoran mientras lo hacen. La clave está en aprender a leerles la ficha. Por eso, en esta nota, desglosamos a los cuatro reyes del verso cósmico: Escorpio, Géminis, Sagitario y Libra. Cada uno maneja su propio estilo. Cada uno tiene su punto débil. Y cada uno, si no tenés cuidado, te deja dando vueltas como un trompo.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio no miente por diversión: miente para proteger su territorio emocional. Ese hermetismo tan suyo lo vuelve un experto en contar solo lo que conviene. Cuando algo lo amenaza, tira una cortina de humo con datos reales pero incompletos. El problema: esa misma estrategia la usa para conquistar. Te mira fijo, te dice justo lo que necesitás escuchar y después desaparece. El consejo para lidiar con un Escorpio chamuyero es no apurarlo. Preguntá dos veces lo mismo. Si cambia el cuento, ahí tenés la respuesta.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Géminis es el dueño de la mentira piadosa. No miente para hacer daño, sino para evitar bardo. El problema es que se enreda solo. Como cambia de opinión cada cinco minutos, termina diciendo una cosa a la mañana y otra a la tarde. En la conquista, ese verso permanente lo hace irresistible al principio: te hace reír, te promete viajes, te dice "somos almas gemelas". A los quince días, ni se acuerda. Para llevarlo bien, no le pidas coherencia. Pedile acciones concretas y fijate si cumple.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario no miente con malicia: miente por exceso de optimismo. Te jura que va a estar a las 8, pero se queda dormido porque la noche anterior se fue de joda. Te dice que te va a llamar, pero se va de viaje y se olvida el celular. Ese desapego a los detalles lo vuelve un conquistador nato porque te contagia libertad. El problema es que después no ata cabos. Para lidiar con él, no le creas las promesas a futuro. Agarrá lo que hace en el presente. Y si te dice "la semana que viene", tomátelo como un chiste.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra miente para quedar bien con todo el mundo. El miedo al conflicto lo lleva a decir "sí" cuando piensa "no". Eso genera un daño terrible: después se echa para atrás, inventa excusas y te deja plantado. En la conquista, Libra es un seductor elegante. Te dice lo que querés escuchar, te regala detalles, te hace sentir único. Pero cuidado, porque dice lo mismo a otros tres al mismo tiempo. El consejo para bancarlo es ponerle plazos claros. Si dice "vamos a hacer tal cosa", pedile fecha y horario. Si titubea, ya sabés.