Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, enfrentados por la perra de la familia: acusaciones de abandono, enojos y furiosas llamadas telefónicas

Un nuevo escándalo envuelve a Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, quien está en pareja con Ivana Figueiras. Sucede que la expareja se encuentra enfrentada por causa de Frida, la perra que tienen en común junto a sus hijas, y que, ahora, se acusan mutuamente de supuesto abandono. Un conflicto inesperado volvió a alterar la paz en la modelo y el exfutbolista de Racing.

Según contó Pochi en "Puro show" (El Trece) y su cuenta de Instagram "Gossipeame", Chechu y Cvitanich adoptaron a la perrita cerca del 2020 en el campo que tienen en San Nicolás. La mascota rápidamente se convirtió en una integrante más de la familia y hasta viajó con ellos a Miami.

Siguiendo el relato de la panelista, tras la separación ambos habrían acordado un sistema compartido para organizar el tiempo de sus hijas y también el cuidado de la perra. "Una semana y una semana", precisó la instragrammer.

No obstante, todo habría cambiado cuando Darío Cvitanich le dice a Chechu Bonelli: "La perra no puede venir más acá. Porque vos tenés ayuda en tu casa y yo tengo una persona". En ese escenario, la modelo -que, según trascendió, se encontraba atravesando una intensa agenda laboral con varios trabajos y viajes- habría empezado a buscar alternativas para dar en adopción al animal.

Incluso, de acuerdo con la información que dio Pochi de "Gossipeame", una de las empleadas domésticas de Bonelli se habría ofrecido a adoptar a Frida de manera definitiva al notar la compleja situación.

En simultáneo, la periodista deportiva también habría pensado en otra posibilidad: dejar temporalmente a la perrita con una excuñada en Baradero para que sus hijas pudieran seguir viendo a su mascota cada vez que visitaran a su familia paterna.

Sin embargo, ambas ideas no habrían sido bien recibidas por el exdelantero. Tanto es así que Cvitanich se habría comunicado inmediatamente con Bonelli para pedirle que no tuviera contacto con su familia, advirtiendo incluso con iniciar acciones legales.

Finalmente, el exjugador de fútbol decidió hacerse cargo él mismo de Frida. Según se supo, esto ocurrió ni bien se enteró de que la empleada doméstica había adoptado a la perrita. En ese momento, le pidió a su hermano que fuera a buscarla para que quedara bajo su cuidado.