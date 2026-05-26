Marley mostró a Milenka en su primera visita odontológica y enterneció las redes con su reacción: "Chau, chupete"

Alejandro "Marley" Wiebe suele compartir momentos familiares de sus hijos Mirko (8) y Milenka, su hija de un año y cuatro meses, quienes tienen sus propios perfiles en Instagram bajo supervisión de Marley. Esta vez, el conductor de "Por el mundo" (Telefe) -que está enemistado con Santiago del Moro- mostró la primera visita odontológica de su pequeña y enterneció las redes sociales.

En el consultorio, sentada en el regazo de su papá, Milenka provocó ternura al escuchar la restricción de la dentista que le revisó sus dientitos. "Milenka, lo que van a tener que hacer es chupete solo cuando está por dormir", le indicó la profesional de la salud.

"El resto del tiempo, no me odies, no va a usar chupete porque eso es algo que me abre la boca, ¿sí?", buscó aprobación la odontóloga en la hermanita de Mirko. "Chau, chupete, chau", acotó Marley, quien trataba de que la niña entendiera lo que le acababan de decir.

Luego, la dentista enunció una frase que despertó una espontánea y divertida reacción en la nena: "Aparte, tengo que empezar a preparar para ir retirando ese chupete, ¿bien?". Inmediatamente, Milenka dijo "no", negando con la carita y poniendo expresión seria, provocando risas en el consultorio.

Asimismo, la pequeña se paró en el regazo de Marley y le dio la espalda a la dentista, en señal de resistencia. La secuencia fue tan tierna y genuina que el video superó los 27 mil "me gusta" en la red social de Instagram.