Antonela Roccuzzo mostró el impactante rincón de su casa dedicado a sus hijos con Lionel Messi: la foto

A pocos días del Mundial 2026, los hinchas siguen con atención cada novedad sobre Lionel Messi tras la lesión que sufrió jugando para el Inter Miami CF. En ese contexto, muchos fanáticos comenzaron a observar de cerca las publicaciones del capitán de la Selección Argentina y de Antonela Roccuzzo para intentar conocer cómo atraviesa este momento. Sin embargo, un detalle íntimo dentro de su casa terminó robándose toda la atención.

La rosarina volvió a causar furor en Instagram después de compartir una imagen del interior de su residencia en Estados Unidos. Allí dejó ver un elegante espacio decorado con una enorme fotografía de Thiago, Mateo y Ciro Messi. El retrato, en tonos grises y con un sofisticado marco dorado, aparece ubicado sobre un mueble flotante de estilo minimalista y rápidamente se volvió viral.





La imagen de los tres hermanos vestidos con trajes oscuros se convirtió en el gran protagonista del ambiente. El sector combina madera en tonalidades claras, líneas modernas y una decoración donde predominan las flores blancas y los arreglos en colores suaves. Una gran orquídea central, acompañada por rosas pastel y ramas silvestres, terminó de darle calidez a un lugar marcado por el lujo y la simpleza.

Como suele ocurrir con cada publicación de Antonela Roccuzzo, las reacciones no tardaron en multiplicarse entre famosos y seguidores. Sofía Martínez comentó: "La nro 1", mientras que Eugenia Tobal escribió: "Sos hermosa". Por su parte, Majo Martino la definió como: "La verdadera queen".

El rincón de la casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo dedicado a sus hijos. (Foto. Instagram/ @antonelaroccuzzo).

Quien también se sumó a los elogios fue Pitty La Numeróloga, que dejó una frase cargada de ternura sobre el posteo familiar. "La flia siempre, la flia y el amor", expresó, reflejando el espíritu de una publicación que volvió a mostrar el perfil más íntimo y sensible del entorno de Lionel Messi en medio de la incertidumbre por su recuperación.