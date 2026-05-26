Juan Minujín y su enorme desafío para la segunda temporada de "El representante"

La serie basada en la vida del representante más importante del mundo, Guillermo Coppola, fue un gran éxito en la primera temporada. Entre el gran talento de Juan Minujín para personificarlo, como la cantidad de historias que tiene "Guillote" sobre su vida, hicieron de la ficción una de las favoritas de los argentinos. Por eso, su segunda parte implica un gran desafío para la producción y su protagonista. Ahora, con el rodaje terminado y la posproducción en marcha, se viene una nueva tanda de seis episodios que promete mantener el nivel.

Información de La Pavada de Diario Crónica: la segunda temporada de "Coppola, el representante", la serie biográfica sobre Guillermo Coppola y protagonizada por Juan Minujín producida por Disney+, ya terminó su rodaje y ahora se encuentra en etapa de posproducción. El estreno de estos seis episodios nuevos está previsto para antes de fin de año en la plataforma. Pero llegar hasta acá no fue sencillo. Minujín enfrentó una presión enorme: tenía que volver a meterse en la piel de un personaje que ya consagró, pero sin caer en la copia fácil. El actor explicó que el reto principal no era replicar gestos mecánicos, sino capturar la esencia, energía y velocidad mental de Coppola. Nada de imitación burda.

Para lograrlo, Minujín se sumergió de lleno en la intimidad del personaje. Su objetivo fue descubrir qué había detrás del anfitrión carismático y divertido, explorando sus luces y sombras en momentos críticos como su paso por la cárcel. Tuvo que estudiar una época entera: la estética, los excesos y los códigos culturales de la Argentina de los 90.

Y algo fundamental: a diferencia de otros papeles históricos, este actor tuvo acceso constante al verdadero Guillote. Intercambiaron incontables charlas y mensajes de WhatsApp para construir el personaje desde adentro. Además, la transformación física le exigió un trabajo de caracterización minucioso con pelo, vestuario y maquillaje para reflejar los cambios de Coppola a lo largo de los años.

La dirección corre por cuenta del reconocido cineasta argentino Ariel Winograd. La serie funciona como una comedia dramática de seis episodios que repasa desde 1984 hasta 2003, mostrando la época dorada de Coppola en Nápoles y Buenos Aires. Para recrear esa nostalgia, la producción usó formatos y texturas típicas del VHS y Beta.

En la trama aparecen personajes reales como Mónica Antonópulos (Yuyito González), Joaquín Ferreira (Poli Armentano), María Campos (Susana Giménez), Agustín Sullivan (Carlos Menem Jr.), María Del Cerro y Federico Barón (Karina Rabolini y Daniel Scioli), y Adabel Guerrero (Alejandra Pradón). Un capítulo entero dedicado al famoso caso del jarrón promete ser uno de los momentos más comentados.



