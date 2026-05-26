Fabio Di Tomaso regresó como El Conde de "Floricienta" en "Margarita" y continúa la polémica del pasado: "La magia..."

Fabio Di Tomaso hizo temblar las redes con su reaparición más esperada: otra vez es El Conde de Floricienta, ahora en el final de la segunda temporada de "Margarita". Los fanáticos, muchos de ellos ya padres, celebraron como si tuvieran 13 años otra vez. Pero atrás de esa vuelta triunfal se esconde una vieja polémica, con plata de por medio, que el actor prefirió callar durante años.

No hizo falta una carroza, ni un castillo, ni un verso de amor eterno. Bastó una imagen: Fabio Di Tomaso, con la elegancia de siempre, asomándose desde una celda de máxima seguridad en Kricoragán. El último capítulo de la segunda temporada de "Margarita" (HBO Max) le dio el gustito a toda una generación que creció viendo "Floricienta". El actor, que cumplió 46 años el mes pasado, aceptó la propuesta de Cris Morena y volvió a ser Máximo Augusto Calderón de la Hoya, el Conde que en los 2000 les robó el corazón a las adolescentes y también a sus mamás.

La noticia voló al toque. En Instagram, en X, en grupos de WhatsApp de treintones nostálgicas, todos compartían el mismo grito contenido: "¡El Conde volvió!". Di Tomaso, lejos de quedarse callado, posteó un agradecimiento: "La magia continúa. Quiero agradecer a Cris Morena por hacerlo posible". Los comentarios se llenaron de corazones y de frases como "Para las que alguna vez tuvimos 13 años... Hoy siendo mamá volviendo a sentir esa misma emoción" o "Nadie entenderá el grito que pegué cuando lo vi". Hasta hubo quien le agradeció por "retomar este papel" y otro que confesó: "No me da el cuerpo de felicidad".

Pero no todo fue alegría en el regreso del Conde. Porque Fabio Di Tomaso no se fue de "Floricienta" con un final feliz. Al contrario: su salida dejó un sabor amargo y una historia que él nunca terminó de contar del todo. Resulta que el actor llegó a la tira para reemplazar a Juan Gil Navarro, el recordado Freezer, que se quería ir a probar suerte a otros proyectos. Di Tomaso agarró el personaje, lo hizo suyo y le puso esa dulzura que todos recuerdan. Pero el final de su ciclo fue un quilombo.

En 2018, en el programa "Confrontados" (elnueve), el actor soltó algunas pistas. Dijo que se dijeron muchas cosas, que él nunca salió a aclarar nada, que fue una experiencia intensa con momentos de choque y roce. Y tiró la bomba: "Estaba cansadísimo en un momento, con mucha exigencia. Fueron muchas horas de grabación, el teatro... Era todo nuevo para mí". Pero lo que realmente circuló en su momento fue otra cosa. Se dijo que Di Tomaso llamó a Gustavo Yankelevich, el productor ejecutivo, para pedirle 80 mil pesos por participar del gran final de Floricienta en el estadio de Vélez. Ochenta mil pesos de aquella época, antes de la devaluación, una fortuna para un actor que recién pegaba el salto a la fama.

Él nunca lo confirmó ni lo negó. Prefirió el silencio. Y ese silencio, durante años, se interpretó como una confirmación a medias. Ahora, con la vuelta triunfal a "Margarita", muchos fans se preguntan si aquella pelea millonaria quedó atrás o si Cris Morena y Yankelevich hicieron las paces con él sin que nadie se enterara. Lo cierto es que Di Tomaso volvió a ponerse el traje de Conde, y el público le perdonó todo.