Lola fue expulsada de "Gran Hermano" y compartió un furioso descargo en las redes contra la producción: "Querían que me vaya..."

Después de haber reingresado a la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" en el repechaje, Lola Tomaszeuski volvió a quedar en el centro de la escena. Aunque el público le dio una nueva oportunidad dentro del reality, la influencer cruzó varios límites con comentarios sobre el exterior y finalmente, en la gala de eliminación de este lunes, fue expulsada por decisión directa del "Big".

La situación venía escalando desde hacía días. La participante ya había recibido advertencias por filtrar información vinculada al juego, pero todo explotó tras una conversación con Manuel Ibero en la sala de stream. Allí, la joven le aconsejó alejarse de Franco Zunino y le marcó cómo debía posicionarse dentro de la competencia.

"Dejalo morir solo que en cualquier momento cae en placa y le llega su turno. No conviene ni tenerlo cerca", lanzó Lola frente a Manu, con quien comenzó un vínculo amoroso. Además, también apuntó contra Emanuel Di Gioia y Nenu López, intentando influir en las estrategias del participante. "Esa piba se va en una semana en placa planta después de Zunino", disparó sobre la bailarina con la que mantiene una fuerte rivalidad.

En medio de la gala de este lunes, la voz de "Gran Hermano" interrumpió todo y comunicó la drástica medida delante de los jugadores. "No me va a temblar el pulso para tomar la decisión que corresponde. No voy a tolerar tamaña infracción", sentenció el Big antes de anunciar que Lola Tomaszeuski debía abandonar inmediatamente la casa por la puerta giratoria.

El comunicado también incluyó una sanción para Ibero, quien quedó automáticamente nominado por haber permitido la charla. "No tolero la conducta tampoco de Manuel, que permitió y hasta alentó la conducta de su compañera", explicó "El Supremo" frente a todos los participantes.

Antes de cruzar la puerta giratoria, Lola insistió con que "no dijo nada" y lamentó "lo poco que duró" su regreso al programa. Entre lágrimas y abrazos, los jóvenes protagonizaron una de las despedidas más emotivas de esta edición de "Gran Hermano".

Ya afuera del ciclo, Tomaszeuski reapareció en redes sociales con un fuerte descargo. La exjugadora aseguró estar "shockeada" y sostuvo que no entendía los motivos de la sanción. "No termino de entender por qué me expulsaron porque realmente no hablé del afuera", expresó con indignación.

Además, apuntó contra un supuesto favoritismo dentro del reality y comparó su situación con la de otros compañeros. "No dije mucho más de lo que habló Brian Sarmiento, o de lo que habló Andrea del Boca y Yipio. Definitivamente, querían que me vaya yo", lanzó sin filtros sobre la producción.

La influencer oriunda de Bariloche también sorprendió al liquidar públicamente a Titi, quien había sido una de sus aliadas más cercanas durante la primera parte del juego. "Titi, te quiero, pero sos una garca", disparó frente a cámara. Luego explicó que decidió apartarse de ese grupo porque había "malas vibras" y aseguró que sus únicos buenos momentos recientes fueron junto a Luana Fernández y Cinzia