Repechaje en "Gran Hermano": quiénes son los trece participantes que ingresaron al reality

Luego de dos programas sin salir al aire, se terminó la espera en "Gran Hermano Generación Dorada". Este miércoles 20 de mayo, a partir de las 22.30 horas, se llevó adelante el repechaje en el reality de Telefe. Trece participantes ingresaron a la casa más famosa del país por la puerta principal para "resetear" el juego.

Tal como anticipó Santiago del Moro, cuatro exjugadores regresaron a "GH": dos por el voto del público y otros dos por el otorgamiento de "golden tickets". En tanto, nueve concursantes nuevos se sumaron a la competencia. Con estos ingresos, la casa pasó de doce habitantes a tener veinticinco en total.

Charlotte Caniggia fue la primera en confirmarse como nueva participante de "Gran Hermano". "Y yo hago de todo: limpio, soy re del hogar. Considero que soy un ser de luz iluminado. Quizás en las peleas puede ser media mala", se presentó la influencer.

Matías Hanssen fue el segundo jugador en ingresar a "Gran Hermano". Nacido en Tucumán, tiene un emprendimiento de cepillos de dientes. El joven contó que se considera "ambioso" y "competitivo". "No vengo a pisar el palito. Voy sin tapujos y sin inhibiciones", expresó.

Nenu López fue la tercer participante en entrar a "Gran Hermano". "Vengo a mostrar que no todas las rubias son huecas. Si son todos platas voy a ir con una tijera a podarlos", dijo la oriunda de España en su casting.

Sebastián Cola fue el cuarto jugador en ingresar a "Gran Hermano". "Soy un tipo muy inteligente no me canso de decirlo. Soy el jugador mas peligroso que va a entrar en esta edicion", advirtió el joven.

Tati Luna fue la quinta participante en entrar a "Gran Hermano". De Montevideo, Uruguay, es estudiante de Derecho. "Soy sensible, pero no débil. No me achico ante nadie.", advirtió. Y dejó otra frase llamativa: "No me interesa sacar rivales porque no tengo con quien competir si no".

Juan Carlos López fue el sexto jugador en ingresar a "Gran Hermano". Bailarín y stripper argentino "sin prejuicios". "No busco el amor, porque me encanta estar soltero, pero siempre estoy abierto a conocer a alguien", contó en la presentación.

Steffy Pereira fue la séptima participante en entrar a "Gran Hermano". Con mamá brasileña y papá paraguayo, la joven se define como "brasiparaguaya". Trabaja como influecer y figura pública en Paraguay. "Si me buscan, me encuentran", señaló.

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