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FARÁNDULA

Moria Casán y Georgina Barbarossa sellarán su reconciliación con un dúplex entre Telefe y El Trece

Tras el abrazo en los Martín Fierro 2026, las conductoras conectarán sus respectivos programas desde el canal de las tres pelotas y del solcito para charlar en vivo como nunca antes. ¡Enterate más, en la nota!

Georgina Barbarossa y Moria Casán lograron limar asperezas después de 25 años de distanciamiento y enemistad. Las conductoras se dieron un abrazo en los Martín Fierro de TV Abierta 2026 y se dijeron palabras lindas en privado. Ahora, las figuras del espectáculo sellarán su reconciliación con un dúplex entre Telefe y El Trece.

"Fue lindo. Les digo una cosa, Moria me dijo una cosa muy linda y yo le dije: 'Me vas a hacer llorar', y ella me contestó: 'Si querés llorar, llorá'. De verdad lo digo, en un momento en el que el país está tan dividido, no podemos seguir estándolo. No quiere decir que seamos íntimas, ya está. No sé", había expresado Georgina sobre el reencuentro con Moria.

Las conductoras conectarán sus programas de "A la Barbarossa" y "La mañana de Moria" para charlar en vivo en un cruce que promete ser imperdible.

El dúplex se concretará este jueves 21 de mayo a las 9:30 horas, horario habitual del ciclo de La One y Barbarossa.

Moria Casán y Georgina Barbarossa harán un dúplex desde sus programas en Telefe y El Trece.
Moria Casán y Georgina Barbarossa harán un dúplex desde sus programas en Telefe y El Trece.

Según contó Laura Ubfal en "LAM", el último dúplex fue en 1992 entre Mirtha Legrand y Susana Giménez para Navidad. Además, Ángel de Brito sumó que Georgina Barbarossa irá a ver a Moria Casán en "Cuestión de género", su obra teatral, como gesto de recomposición del vínculo.

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