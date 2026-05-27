Gerardo Romano rompió el silencio sobre su estado de salud tras su video internado: "Estoy..."

En las últimas horas, Gerardo Romano despertó una fuerte preocupación en redes sociales luego de publicar un video desde un hospital. En las imágenes se lo veía acostado sobre una camilla, conectado a una vía y vestido con un camisolín. Tras la repercusión y las distintas versiones que comenzaron a circular, el protagonista de "El Marginal" decidió hablar para despejar dudas sobre su estado de salud.

La situación obligó a que desde la cuenta oficial del Multiteatro difundieran un comunicado para llevar tranquilidad. Allí explicaron que el actor, quien será parte de la tercera temporada de "En el barro", se había realizado estudios médicos programados y que no existía ninguna complicación inesperada. Además, confirmaron que las funciones de la obra "El secreto" continuarán con total normalidad.

Además desde el teatro difundieron un video grabado por el propio Romano desde su casa, donde llevó tranquilidad y negó haber estado internado. "Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Romano, actor argentino. No estoy internado, estoy bien de salud y hago función miércoles 27 de mayo. Hago función de ‘El secreto' en el Tabarís. Digo por si hubo versiones que estaba yo achuchado, no es así. Chau, nos vemos", expresó con humor.

El video publicado días atrás había generado muchísimo revuelo. En la grabación, Gerardo aparecía tapado con una manta verde mientras revisaba su celular y realizaba el clásico gesto de la V peronista. "Viva Perón, carajo. Viva la Patria", lanzó el actor, despertando miles de reacciones y mensajes de apoyo de parte de colegas y seguidores. Además, en el pie del posteo bromeó: "Tuve un varoncito hermosísimo. Pesó 7,400kg".

El mensaje de Multiteatro sobre la salud de Gerardo Romano. (Foto: X).

La preocupación creció todavía más porque tiempo atrás el intérprete contó públicamente que padece Parkinson. A raíz de eso, muchos usuarios relacionaron rápidamente las imágenes con una posible complicación vinculada a su salud. Sin embargo, tanto el actor como su entorno aclararon que todo formaba parte de un chequeo médico previsto y que Romano seguirá arriba del escenario junto a Ana María Picchio, Rodrigo Noya y Gabriela Sari.