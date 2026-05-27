Chechu Bonelli expuso a Darío Cvitanich por amenazas y apuntó contra Ivana Figueiras: "Su pareja se mete..."

La conflictiva relación entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich parece no tener punto de retorno. Luego de que saliera a la luz el escándalo por la tenencia de la perra de la familia -con acusaciones cruzadas de abandono del animal- la modelo se hartó y expuso al papá de sus hijas y a su actual pareja, Ivana Figueiras.

"Estoy agotada, cansadísima. No voy a permitir que nada ni nadie ensucie mi nombre, mi apellido y mi persona", comenzó diciendo Chechu en un móvil con "Intrusos" (América TV). Al instante, la periodista deportiva lanzó una frase durísima que refleja lo tenso que está su vínculo con Cvitanich: "Estuve casada durante 14 años con una persona que hoy lamentablemente desconozco, y de la cual sigo esperanzada de que en algún momento de que la situación cambie".

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich fueron un matrimonio durante catorce años.

Luego, aclaró lo ocurrido con Frida, la perra de sus hijas: "La adoro y yo decidí adoptarla. Está bien cuidada en el lugar que había propuesto llevarla (la casa del hermano de Darío Cvitanich), pero me prohibieron pisar la ciudad (Baradero) y me prohíben hace mucho tiempo estar en contacto hace mucho tiempo con su familia, a la cual amo y siempre van a ser familia".

Chechu Bonelli dejó en claro que el problema con la mascota es viejo, pero que lo sacaron a la luz con un propósito bien claro. "Con la necesidad de herir. No me pueden ver bien, que sea genuina, que la gente empatice conmigo. Siento que hay un odio constante de la otra parte todo el tiempo. Quieren todo el tiempo hacerme quedar mal. Lo ve todo el mundo", enfatizó la modelo.

Sobre el comienzo del conflicto por el animal, reveló: "Me informó por mail que no se iba a hacer más cargo de la perra, que no estaba en condiciones para seguir teniéndola". La famosa explicó que el exfutbolista cuenta con patio y una persona que la ayuda con las nenas al igual que ella, por lo que rápidamente le cuestionó: "¿De qué disposición me hablás?".

A raíz de ese mensaje, según el relato de Bonelli, ella se contactó con su excuñada por parte de Cvitanich, algo que no le habría caído nada bien al exdelantero de Banfield. "Darío se entera y recibo un email un tanto amenazante, donde me decía que me prohibía pisar su ciudad y entrar en contacto con su familia porque si no me iba a iniciar acciones legales", expuso.

"Todo el tiempo quieren ensuciar mi imagen. Quiero que todo termine. ¿Si sos feliz para qué haces todo esto? ¿Con qué necesidad?", se preguntó Chechu Bonelli, quien acusó a Ivana Figueiras de intromisión: "Siento que la pareja se mete en un montón de situaciones que tienen que ser de él y mías. Me siento manoseada".

Finalmente, la modelo dejó en claro que con Darío Cvitanich no puede sentarse a conversar para hacer las paces por los tonos que adquiere las conversaciones con su expareja, a quien tiene "bloqueada" de WhatsApp.