Moria Casán se peleó con María Fernanda Callejón durante su programa: "¿Querés conducir vos?"

Los cruces inesperados suelen convertirse en algunos de los momentos más comentados de la televisión argentina, especialmente cuando ocurren en vivo y con figuras de fuerte personalidad.

Eso fue exactamente lo que sucedió en La mañana con Moria, el ciclo que conduce Moria Casán por El Trece, donde una charla sobre el conflicto judicial de María Fernanda Callejón terminó derivando en un incómodo intercambio que rápidamente explotó en redes sociales.

Mientras la actriz hablaba entre lágrimas sobre el desgaste emocional y mediático que atraviesa por su disputa con Ricky Diotto, el clima comenzó a tensarse cada vez más hasta desembocar en una fuerte reacción de Moria que dejó en shock al panel y a los televidentes.

El descargo de Callejón y el momento que desató la tensión

Durante el programa, María Fernanda Callejón explicó cómo la exposición pública del conflicto repercute tanto en su vida personal como laboral. Visiblemente afectada, aseguró que las redes sociales también impactan directamente en sus oportunidades de trabajo.

"Las redes tienen todo lo malo y todo lo bueno, porque para mí son una salida laboral", expresó entre lágrimas mientras intentaba continuar con su relato.

La actriz además hizo referencia a la existencia de una pericia psicológica oficial y manifestó su enojo por la viralización constante de situaciones relacionadas con la causa judicial.

La frase de Moria Casán que sorprendió a todos

El momento más incómodo llegó cuando Callejón intentó intervenir en medio de la conversación y lanzó un "pará" mientras la conductora hablaba. La reacción de Moria Casán fue inmediata y contundente.

"No pará no, a mí no me digas mamita, ¿querés conducir vos?", respondió la conductora delante de todo el estudio.

La escena generó sorpresa inmediata entre los integrantes del panel y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde el video se volvió viral en cuestión de minutos.

El intento de bajar el clima en el estudio

Luego del fuerte intercambio, Moria buscó calmar la situación y trató de contener a la actriz mientras continuaba el programa.

"Tranquila mi amor, tranquila", agregó la conductora, intentando descomprimir el ambiente.

Por su parte, María reconoció posteriormente que se había expresado mal e intentó recomponer el diálogo dentro del ciclo.

Las redes sociales reaccionaron al instante

Como suele ocurrir con los momentos más tensos de la televisión, el episodio generó rápidamente opiniones divididas entre los usuarios.

Algunos defendieron la postura de Moria Casán y consideraron que intentó mantener el orden dentro del programa. Otros, en cambio, empatizaron con el delicado momento emocional que atraviesa Callejón a raíz del conflicto judicial con Ricky Diotto.

Muchos espectadores señalaron además que el cruce dejó en evidencia el desgaste emocional que la actriz viene manifestando públicamente desde hace tiempo.

Un episodio televisivo que se convirtió en tendencia

Entre lágrimas, interrupciones y respuestas filosas, el momento vivido en "La mañana con Moria" terminó transformándose en uno de los temas más comentados del día.

El episodio volvió a demostrar cómo una discusión en vivo puede multiplicarse rápidamente fuera de la pantalla y generar un fuerte impacto en redes sociales y programas de espectáculos.