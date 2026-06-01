Murió Matt Brown, recordada estrella de "Mi familia vive en Alaska", a los 42 años: fue hallado sin vida en un río

La muerte de Matt Brown sacudió al mundo del espectáculo internacional y a los fanáticos de los realities. El recordado integrante de "Mi familia vive en Alaska" tenía 42 años y, tras una intensa búsqueda, fue encontrado sin vida en las cercanías de un río en el estado de Washington. En las últimas horas, su hermano confirmó el trágico desenlace mediante un emotivo mensaje.

Según trascendió, el hallazgo se produjo en las inmediaciones del río Okanogan. Luego de varios días de incertidumbre para sus seres queridos, fue Solomon Isaiah "Bear" Brown quien comunicó públicamente el doloroso desenlace mediante un emotivo video dirigido a los seguidores de la familia.

"Han encontrado un cuerpo en el río hace unas horas, y ha sido identificado como Matt", expresó. Además, reveló el duro momento que atravesó otro integrante del clan durante el procedimiento. "Noah les ayudó a sacar el cuerpo del agua, y Noah lo identificó", contó con visible conmoción.

Por el momento, las autoridades no difundieron oficialmente las causas del fallecimiento y aguardan los resultados de las pericias correspondientes. Sin embargo, la investigación continúa abierta mientras intentan determinar qué ocurrió en las horas previas al hecho.

Matt Brown integró "Mi familia vive en Alaska".

Detrás de la imagen aventurera que mostraba en televisión, Brown había enfrentado durante años una difícil lucha contra las adicciones. En 2019 decidió alejarse de la exposición mediática para enfocarse en su recuperación. De hecho, su hermano recordó una de las últimas conversaciones que mantuvieron, cuando el hombre de 42 años le confesó: "Me llamó después de eso y me dijo que había recaído".

En medio del dolor, Bear también pidió respeto para su familia y especialmente para su madre, Ami Brown. "Por favor, por favor, sed respetuosos con mi familia y con mi madre, y por favor, cuidad los comentarios que dejáis, chicos", reclamó. La partida de Matt deja una profunda tristeza entre quienes siguieron durante años la historia de los Brown en uno de los realities más populares de la televisión internacional.