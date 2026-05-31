Mirtha Legrand volvió a criticar su estatua en Villa Cañás y lanzó una frase lapidaria: "Yo soy hermosa y eso es horrible"

Tras las semanas que estuvo ausente por un fuerte cuadro bronquial, Mirtha Legrand regresó con el carisma de siempre y su estilo picante a la hora de preguntar. Después de la gran propuesta que recibió de Adrián Suar para celebrar su centenario, este sábado la Chiqui volvió a dar que hablar al referirse a la estatua instalada en su honor en Villa Cañás y dejar una frase que rápidamente se viralizó.

El tema surgió durante la emisión de "La Noche de Mirtha", cuando Ricky Maravilla contó que recibirá una escultura en reconocimiento a su trayectoria. La noticia despertó el entusiasmo de la diva, que celebró el homenaje al cantante y recordó una experiencia muy distinta que le tocó vivir años atrás.

Fue entonces cuando Denise Dumas mencionó la obra emplazada en la ciudad santafesina donde nació Legrand y bromeó sobre el resultado final. Lejos de esquivar el asunto, la conductora recogió el guante y respondió con total sinceridad.

"La mía es horrible. Que no se enoje el escultor, pero no es linda, no soy yo", lanzó Mirtha entre risas. Sin embargo, la frase que terminó provocando carcajadas en el estudio llegó segundos después, cuando remató: "¡Yo soy hermosa y eso es horrible!".

La estatua de Mirtha Legrand en Villa Cañás.

La polémica alrededor de la estatua no es nueva. Cuando fue presentada en 2023, la Chiqui ya había expresado que no se sentía representada por algunos rasgos de la obra. De todos modos, siempre aclaró que sus observaciones apuntaban únicamente al aspecto artístico y no al cariño de los vecinos de Villa Cañás, a quienes agradeció en más de una oportunidad por el reconocimiento.