Enzo Fernández y Valentina Cervantes lanzaron su marca de ropa y fueron duramente criticados en las redes: "Lo que necesitaba..."

En los últimos días, Enzo Fernández y Valentina Cervantes lanzaron oficialmente su marca de ropa. Además de la presentación junto a amigos y distintas figuras del espectáculo, el emprendimiento familiar generó una enorme repercusión en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron opiniones muy críticas sobre la propuesta.

Bajo el nombre "Twenty four", el futbolista de la Selección Argentina y la influencer apostaron por una línea de prendas urbanas y deportivas para hombres, mujeres y niños. Según explicaron sus creadores, el proyecto fue desarrollado con "mucho amor y dedicación" y busca ofrecer opciones cómodas para el uso cotidiano.

Sin embargo, el entusiasmo inicial duró poco. Apenas se conocieron los precios de las prendas, las críticas se multiplicaron en las plataformas digitales. Con artículos que alcanzan hasta los $139 mil, muchos internautas cuestionaron el costo de la primera colección de Enzo y Valentina. "¿¡Cuánto!?", "Con 150 me compro como 4 buzos" y "Ropita de Avellaneda con sobreprecio", dispararon algunos usuarios en "X" (ex Twitter).

Las críticas también apuntaron al diseño de las prendas y a la identidad de la firma. "Se están fundiendo todos y sacan ropa que poca imaginación", escribió un usuario. Otro fue aún más duro: "¿Enzo, jugaste en un equipo de Florencio Varela y le pones Twenty four a tu marca? La conc*** de la lora, se fue todo al carajo".

Enzo Fernández y Valentina Cervantes lanzaron su propia marca de ropa.

La estética elegida tampoco pasó desapercibida. "Lo que necesitaba la industria. Otra marca de buzos oversize con el nombre de la marca en el pecho", comentó una persona. A ese mensaje se sumó otro comentario irónico: "Con el nombre de la marca en el pecho con Comic Sans, todo lo que siempre quise usar".

De esta manera, y a pocos días del comienzo del Mundial 2026, lo que comenzó como un importante paso empresarial para Enzo Fernández y Valentina Cervantes terminó convirtiéndose en uno de los temas más discutidos de las redes sociales.