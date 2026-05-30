La tierna producción de fotos de Julián Álvarez y Emilia Ferrero con Amadeo: "Ya tiene mate con su nombre..."

Julián Álvarez vive un gran momento, como uno de los convocados por Lionel Scaloni para representar a la Selección Argentina en el Mundial 2026, y disfrutando de su familia, con su pareja Emilia Ferrero y su hijo Amadeo, nacido en enero de 2026. La modelo subió a sus redes sociales una serie de fotos íntimas junto al bebé de la pareja, con imágenes en las que se los ve en un clima de felicidad familiar.

Emilia Ferrero no necesita grandes lujos para mostrar su mundo. Con una simple serie de postales, la influencer logró que todos hablaran de su pequeño Amadeo. El hijo de Julián Álvarez -la Araña que deslumbró en el Mundial de Qatar 2022 y hoy brilla en el Atlético de Madrid- está a punto de cumplir 5 meses, y su mamá lo celebró con fotos que combinan ternura, estilo y un guiño bien argentino.

La primera imagen muestra a Ferrero sentada en un sillón claro, con el bebé en brazos mientras lo amamanta. Ella eligió un look relajado pero cuidado: remera blanca de manga larga, corte ajustado, y un jean azul de tiro alto. Sumó un reloj inteligente en la muñeca, un detalle moderno que contrastó con la escena de calma total. Amadeo, por su parte, apareció envuelto en un saco tejido color beige, con textura artesanal que le dio un aire tierno y de apego a lo hecho a mano.

Otra foto sacó a la influencer al aire libre, con un estilismo más urbano y abrigado. Se puso un gorro negro de lana de la marca ALO, gafas de sol ovaladas y una campera corta de corderoy en negro. Debajo, asomó un top corto negro que dejó parte del abdomen al descubierto. Combinó todo con el mismo jean azul. El look resultó canchero pero sin exagerar, perfecto para un día de sol en familia.

En una tercera postal, Ferrero apareció sentada junto a su hijo, con una pileta de fondo. Ahí mantuvo el abrigo negro como prenda estrella y los lentes redondos. Amadeo lució un enterito tejido color crudo y un babero blanco, otra vez en tonos neutros que le quedan como anillo al dedo. La armonía cromática entre madre e hijo no es casual: Emilia maneja su estética con prolijidad, incluso en los momentos más cotidianos.

Pero hubo una imagen que le ganó a todas las demás. Una foto en la que Julián y Emilia aparecen juntos, abrazando al bebé y dándole un beso al mismo tiempo. La Araña se mostró con un look cómodo de día: pantalón negro y un sweater holgado en color gris con terminación blanca. Una propuesta relajada, de aire urbano, sin vueltas. La familia completa, unida en un gesto simple pero cargado de significado.

Y entonces, el detalle que desató la ternura en las redes. Una foto detalle mostró las manitos regordetas de Amadeo apoyadas junto a un mate tradicional. Pero no cualquier mate. El utensilio tenía grabado el nombre del bebé: "Amadeo". Así, sin más vueltas. Un objeto tan argentino como el asado o el dulce de leche, personalizado para el hijo de uno de los máximos ídolos del fútbol nacional.

Los seguidores de Emilia no tardaron en reaccionar. "Amadeo ¿no se parece muchísimo a su papá?", preguntó la cuenta oficial de Estilo TN, replicando el sentir general. Y sí, la comparación con Julián Álvarez saltó a la vista. El bebé tiene esos ojos profundos y esa expresión seria que caracterizan al delantero cuando está concentrado en la cancha. Solo que en versión mini y con babero.