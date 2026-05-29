El romántico posteo de Thelma Fardin a Nico Riera por su cumpleaños: "Tanta suerte que nos encontramos..."

Este viernes 29 de mayo es el cumpleaños número 41 de Nico Riera, actor recordado por su papel en la novela juvenil "Casi Ángeles" de Cris Morena. Los mensajes de sus afectos no se hicieron esperar; entre ellos, el que se llevó todas las reacciones fue el de Thelma Fardin. La ex "Patito Feo" le hizo una romántica dedicatoria a quien fuera su pareja durante tres años.

Con un álbum de fotos que retratan viajes y momentos íntimos que compartieron juntos, Thelma le deseó un muy feliz cumpleaños a Riera en un nuevo aniversario de su natalicio. Las postales fueron acompañadas por un texto un tanto poético hacia el actor.

El saludo de Thelma Fardin a Nico Riera por su cumpleaños. (Instagram/@soythelmafardin).

"La suerte para vos tiene forma de planeta. Para mí se busca como quien busca su destino, y como sea; los dos somos criaturas de la suerte. Tanta que nos encontramos", comenzó diciendo el escrito de Fardin en el pie de la publicación.

El saludo de Thelma Fardin a Nico Riera por su cumpleaños. (Instagram/@soythelmafardin).

Y continuó: "La suerte te trae tu cumpleaños en una ola, en otro huso horario. Intento imaginarme las sensaciones que te atraviesan; la naturaleza en la cara, el agua salada. El tono de la luz a la madrugada".

"Que el agua, que vive en mi pantano y también en mi océano te dé el abrazo que yo me guardo hasta tu vuelta", agregó Thelma Fardin. Y cerró: "Feliz cumple. Que quede en tu cuerpo grabada la inmensidad. Te amo".