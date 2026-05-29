Javier Malosetti tuvo un accidente que lo dejará sin poder tocar por un largo tiempo: "Días tristes..."

Javier Malosetti protagonizó un episodio que combina la pasión por su instrumento con una lesión severa. Durante una gira por Estados Unidos, tropezó y, para evitar que su bajo nuevo se dañara, apoyó la mano contra el piso y se quebró varios huesos. Ese acto reflejo lo llevó al quirófano, donde le colocaron clavos y tornillos, y hoy lo tiene en un proceso de rehabilitación que ya califica como "días tristes". La incertidumbre sobre cuándo volverá a tocar con normalidad lo atraviesa, mientras reprograma presentaciones y recibe el cariño de colegas y seguidores.

El accidente ocurrió en una esquina de Los Ángeles. Malosetti contó que llevaba el bajo colgado del hombro derecho, perdió el equilibrio y, al caer hacia atrás, metió la mano para salvar el instrumento. El resultado fue una fractura múltiple. "En pos de salvar el instrumento, me rompí la mano con la que tenía pensado tocarlo", relató con una mezcla de humor y amargura. La lesión le impide mover los dedos y lo obligó a suspender la primera tanda de conciertos que tenía programada con su trío, integrado por Mateo Tonello y Bruno Di Lorenzo.

Durante la consulta médica previa a la operación, Malosetti reconoció que estaba en shock. "Lo único que escuchaba era ‘todo terminó'", admitió. Los cirujanos le explicaron que le pondrían metal en la mano, pero el músico no lograba procesar la información. Luego de la cirugía, los profesionales le dieron un diagnóstico optimista: ocho semanas de recuperación. Sin embargo, en una consulta posterior, el plazo se estiró a dos o tres meses. "Respeto la opinión profesional, pero yo no soy tan entusiasta nunca", expresó con honestidad.

La primera visita al traumatólogo después de la operación también significó su regreso a la calle tras varios días de encierro. El médico le retiró el yeso y las vendas, lo que le generó un alivio enorme. "Era casi orgásmico el placer de volver a tocarme la piel de la palma", describió. Pero también vio los puntos y la atrofia de la mano, una imagen que lo impactó. En diez días le sacarán los puntos y comenzará la rehabilitación de los dedos, una etapa clave para saber si volverá a tocar con la misma soltura.

Malosetti también usó su salida del consultorio para caminar por el centro de Buenos Aires, cerca del Teatro Colón. Allí hizo una descripción cruda del estado de la ciudad: locales vacíos, gente en situación de calle, mugre y cableado a la vista. "El apocalipsis libertario y todo su electorado deambulando roto", lanzó, en un comentario que mezcló su observación urbana con una crítica política. También notó que la mítica casa de música Blues se convirtió en "El mundo del cepillo", un símbolo de cómo cambia el paisaje porteño.

En medio de la adversidad, el bajista destacó el apoyo que recibió de amigos, familiares y colegas. Entre los mensajes, aparecen nombres como Lula Bertoldi, Jorge Araujo y Francisco Fattoruso. Algunos le recomendaron profesionales, otros le contaron accidentes más graves para tranquilizarlo, y hasta le mencionaron casos como el de Django Reinhardt, el guitarrista que tocó con dos dedos quemados, o el batero de Def Leppard, que siguió en la música con un solo brazo. "Me curan, me salvan y nunca voy a dejar de agradecerlo", afirmó.