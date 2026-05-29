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Mundial 2026: la tierna reacción de la familia de Colo Barco al enterarse de la convocatoria de la Selección Argentina

El exfutbolista de Boca Juniors forma parte de la lista mundialista de Lionel Scaloni; y su novia, Yaz Jaureguy, compartió el video del festejo en redes sociales. ¡Mirá!

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En las últimas horas, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados de la Selección Argentina para defender el título en el Mundial 2026. Entre los nombres que generaron sorpresa apareció el de Valentín "Colo" Barco, exfutbolista de Boca Juniors, que disputará su primera Copa del Mundo. Su novia, Yaz Jaureguy, compartió en redes sociales el video de la reacción al enterarse de la feliz noticia. 

El Colo Barco supo de la convocatoria al igual que todos los argentinos y argentinas, a través del video oficial de la AFA. Sentado en el sillón del living alrededor de la televisión junto a su pareja y su hija Gemma, el delantero se enteró de que es uno de los 26 elegidos por Scaloni.

En la filmación, difundida en la red social de Instagram, se puede ver a toda la familia aplaudiendo sin querer hacer mucho ruido para no asustar a la bebé de apenas un año de vida, lo que generó ternura en los usuarios. "¡Vamos!", atinaron a decir sus seres queridos, conteniendo la emoción del momento.

En cuanto al Colo Barco, el fichado por el Chelsea sonrió y le dio un beso a Yaz Jaureguy. Luego, festejó con Gemma y la cargó en sus brazos. De esta manera, el delantero celebró con su pequeña familia este hito en su carrera. 

En sus historias de Instagram, Valentín Barco mostró su alegría al replicar el posteo de la AFA y los saludos de sus compañeros, entre ellos el de Nicolás Otamendi, campeón del mundo que defenderá el título.

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