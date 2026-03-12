Video: el Colo Barco tuvo una reacción increíble con un compañero en la victoria del Racing de Estrasburgo en la Conference League

Los octavos de final de la Conference League llegaron con todo. En Croacia, el Racing de Estrasburgo de Joaquín Panichelli y Valentín Barco comenzó con el pie derecho la serie ante HNK Rijeka.

El equipo francés triunfó, en condición de visitante, por 2 a 1 con goles de Joaquín Panichelli y Martial Godo y dieron un paso importante de cara al partido de vuelta, en el que buscarán la clasificación.

Tras el pitazo final, la alegría del elenco Galo quedó de lado porque dos de sus figuras tuvieron un altercado que necesitó que varios futbolistas se entrometan para separarlos.

¡NO LO PODÍAN FRENAR! El Colo Barco terminó muy caliente tras el triunfo de Estrasburgo ante Rijeka.



Toda la #UECL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hMSgw9je49 March 12, 2026

Se trata del Colo Barco y Samir El Mourabet, los dos mediocampistas centrales que, habitualmente, la rompen en el conjunto sorpresa de la Ligue 1. Al argentino se lo vio desencajado, incluso con palabras muy efusivas mientras se acercaba al marroquí. Rápidamente, dos de sus compañeros se pusieron en el medio de ellos para evitar que la discusión escalara y tomará mayor temperatura, aunque la situación no fue agradable.

Racing de Estrasburgo buscará cerrar la llave el próximo 19 de marzo ante HNK Rijeka con la ventaja a favor del 2-1 de la ida. El escenario será el Stade de la Meinau en Francia.