Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

LUGAR COMÚN

Video: el Colo Barco tuvo una reacción increíble con un compañero en la victoria del Racing de Estrasburgo en la Conference League

El Colo Barco fue protagonista otra vez, más allá de lo que ha sucedido durante un partido. Esta vez, el polifuncional futbolista argentino se peleó con un jugador de su mismo equipo.

Los octavos de final de la Conference League llegaron con todo. En Croacia, el Racing de Estrasburgo de Joaquín Panichelli y Valentín Barco comenzó con el pie derecho la serie ante HNK Rijeka.

El equipo francés triunfó, en condición de visitante, por 2 a 1 con goles de Joaquín Panichelli y Martial Godo y dieron un paso importante de cara al partido de vuelta, en el que buscarán la clasificación. 

Tras el pitazo final, la alegría del elenco Galo quedó de lado porque dos de sus figuras tuvieron un altercado que necesitó que varios futbolistas se entrometan para separarlos.  

Se trata del Colo Barco y Samir El Mourabet, los dos mediocampistas centrales que, habitualmente, la rompen en el conjunto sorpresa de la Ligue 1. Al argentino se lo vio desencajado, incluso con palabras muy efusivas mientras se acercaba al marroquí. Rápidamente, dos de sus compañeros se pusieron en el medio de ellos para evitar que la discusión escalara y tomará mayor temperatura, aunque la situación no fue agradable. 

Racing de Estrasburgo buscará cerrar la llave el próximo 19 de marzo ante HNK Rijeka con la ventaja a favor del 2-1 de la ida. El escenario será el Stade de la Meinau en Francia.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop
Noticias

Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop

5
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

Últimas noticias de Conference League