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La peor noticia: Edinson Cavani sintió una molestia y abandonó la práctica de Boca

Edinson Cavani volvió a sentir una molestia en la espalda y debió abandonar la práctica con cara de pocos amigos.

Juan Riera
Juan Riera

Este capítulo ya lo vi, parece una novela de terror y estoy hablando de una trama que conocemos todos y que vimos reiteradas veces, la de Edinson Cavani sintiendo una molestia y abandonando una práctica de cara a un partido importante para Boca Juniors.

Sí, el uruguayo seguramente se perderá el decisivo duelo ante Universidad Católica que definirá el futuro del Xeneize en la Copa Libertadores tras el problema muscular que encendió todas las alarmas en Ezeiza.

Apenas 15 minutos estuvo activo el Matador antes de detenerse y explicarle la situación al cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda.

Aunque Boca todavía no emitió un parte médico oficial, todo indica que la molestia estaría nuevamente vinculada a la espalda, una zona que viene condicionando al delantero desde la temporada pasada.

La situación genera más incertidumbre porque Cavani parecía atravesar la etapa final de su recuperación y se pensaba que iba a estar apto para jugar.

El atacante uruguayo no disputa un partido oficial desde febrero y  ya se sometió a dos bloqueos para aliviar los dolores en la espalda que afectaron su continuidad.

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