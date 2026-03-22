El increíble posteo de Edinson Cavani tras una nueva ausencia por lesión en Boca

Edinson Cavani sigue optimista a pesar de perderse su quinto partido consecutivo con la camiseta de Boca Juniors debido a su lesión lumbar y a pesar del hartazgo de los hinchas de verlo más en la enfermería que dentro de un campo de juego. El Matador no está ni siquiera en la lista de convocados para enfrentar a Instituto de Córdoba por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

Cavani lejos de pensar en el fin de su carrera profesional, Cavani subió un posteo de Instagram en el que mostró se mostró corriendo en la cinta. "Cada día me convenzo más, nunca mucho cuesta poco", posteó el uruguayo.

UN ESTUDIANTE EJEMPLAR

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Edinson Cavani tuvo un impacto goleador destacado en Boca Juniors desde su llegada, acumulando 28 goles y 4 asistencias en 81 partidos hasta principios de 2026. Su mejor rendimiento fue en 2024 con 20 tantos en 39 partidos, mostrando gran efectividad en La Bombonera, principalmente en competiciones internacionales y torneos locales.



