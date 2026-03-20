Boca dio a conocer el complejo diagnóstico que hace sufrir a Edinson Cavani: "Tiene una..."
Este viernes, el director deportivo de Boca, Marcelo Delgado, brindó detalles respecto al estado físico de Edinson Cavani.
Entre tantas bajas en el plantel, la de Edinson Cavani es una que Boca sufre particularmente desde hace tiempo.
Con problemas en la espalda, el Matador solo disputó 35 minutos en lo que va del Torneo Apertura 2026 y todavía no se sabe cuándo podrá volver a las canchas.
En ese sentido, el director deportivo del Xeneize, Marcelo Delgado, habló este viernes y dio a conocer cuál es la dolencia que no deja en paz al delantero uruguayo.
"Se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda, tiene una hernia de disco. El disco le estaba apretando el nervio. Tenía problemas ahí y le tuvieron que hacer dos bloqueos", contó.
Por otra parte, en diálogo con Radio La Red, el Chelo se mostró deseoso de poder volver a contar con el atacante charrúa.
"Esperemos que se recupere y que nos pueda ayudar porque es muy importante para el equipo", confió.
Después del segundo bloqueo, Cavani realizará un tratamiento para fortalecer la zona afectada e intentar atenuar el dolor. De lo contrario, deberá atravesar una intervención quirúrgica que le demandará bastante tiempo de recuperación.
Así las cosas, la situación se ve realmente complicada. Para colmo de males, el contrato del ex jugador de PSG y Manchester United, entre otros, se vence en diciembre. ¿Podrá resurgir?