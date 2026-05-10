Tras la eliminación de Boca en el Apertura 2026, la hermana de Leandro Paredes defendió a su hermano con un posteo lacrimógeno

La nueva eliminación de Boca en el torneo local no pasará desapercibida. Es que la caída del Xeneize ante Huracán por los octavos de final del Apertura 2026, dejó mucha tristeza y enojo en el 'Mundo Boca'.

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Incluso, hasta la hermana de un futbolista se prendió en la polémica y se metió a calentar el clima de los hinchas en las redes sociales. Sí, pareciera ser que ahora también hay lugar para las hermanas dentro del fútbol argentino, un lugar que, hasta aquí, solían ocupar las parejas de los jugadores. Como lo hizo Liana Vanesa Paredes, la familiar del líder boquense.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Liana se hizo eco de un tuit de un hincha boquense que le agradece al volante por haber vuelto al club y meterse "en un quilombo". Además, la hermana de Paredes le agregó un mensaje a su publicación: "Así clarito".

%uD83D%uDCF8La historia de Liana, bancando a su hermano Leandro #Paredes de las críticas que está recibiendo por la eliminación de #Boca ante Huracán. pic.twitter.com/drEeoNguMJ — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) May 10, 2026

El tuit en cuestión decía lo siguiente: "Sin Paredes no había veranito, no había Libertadores, no había clásicos ganados, no había Arandas y Delgados en Primera... No puede hacer todo Paredes, macho. Gracias Leandro. Tenés que jugar al fútbol, ser DT, ser presidente... Gracias Paredes por meterte en este quilombo".

En el duelo clave ante Huracán, el capitán Azul y Oro jugó todo el encuentro, pero no pudo conducir al equipo ya que aparecía muy retrasado, casi metido entre los marcadores centrales y no en el mediocampo. Es por ello que Milton Delgado se hizo cargo del equipo en ese lugar trascendental del juego. Además, fiel a su costumbre, intentó mostrar sus galones por demás y recibió la correcta amarilla, situación que, incluso, lo llevó a insultar a su compañero Milton Giménez.