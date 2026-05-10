La curiosa y peculiar medida de Gustavo Quinteros tras la eliminación de Independiente ante Rosario Central

Tras ganar el Clásico de Avellaneda con aquel gol 'salvador' del paraguayo Ávalos, a Independiente se le habían alineado los planetas. Sin embargo, luego de semejante envión anímico volvió a tropezar y quedó eliminado del certamen local. Esta vez, a manos de Rosario Central.

Así el Diablo se metió solito en su propio infierno y se le posterga su sueño de campeonar, para quebrar el maleficio de 24 años sin vueltas olímpicas caseras.

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Pero tras la caída del elenco de Avellaneda, una de las cosas que más llamó la atención fue la inédita medida que adoptó el entrenador Gustavo Quinteros, que lejos de explicar por qué su equipo no resistió físicamente y perdió otro cotejo importante, optó por el silencio.

Tras la eliminación de Independiente en Rosario, Gustavo Quinteros se presentó a la conferencia de prensa pero no aceptó preguntas. pic.twitter.com/oogpWM5uAk — SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026

Es que el DT adujo que por "respeto" a los periodistas partidarios de Independiente, que no fueron acreditados por Central en el Gigante de Arroyito en represalia a las las sospechas que había levantado el presidente Néstor Grindetti respecto al arbitraje para este cruce.

Cuando todos esperaban que el entrenador analizara la derrota del Rojo ante los demás medios, Quinteros se sentó en la silla de la sala de conferencias y expresó: "Buenas tardes, quiero saludar a todos. Lamentar la situación de partido, pero bueno, por respeto a nuestros periodistas partidarios que no fueron acreditados no me siento cómodo para hacer la conferencia".

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De esta manera, al igual que en el semestre pasado, Independiente cesó su competencia de manera muy temprana. En el Clausura 2025 ni siquiera se había clasificado a la definición del torneo y, ahora, en este Apertura 2026, el Rojo quedó afuera de la competencia en los octavos de final. Es por eso que sin actividad en la vigente Copa de la Liga, el Diablo se seguirá entrenando durante las próximas semanas a la espera del duelo por Copa Argentina frente a Unión de Santa Fe, partido que, a priori, se jugaría antes del inicio de la Copa del Mundo, pero que depende mucho del devenir del Tatengue en el torneo ya que el elenco santafesino sí continúa en la pelea por el certamen.