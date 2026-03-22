Ángel Di María definió su futuro tras retirarse con la camiseta de Rosario Central: se recibió de director técnico

Ángel Di María dio un nuevo paso en su carrera profesional, aunque esta vez fuera de las canchas y no con la camiseta de Rosario Central ni con la Selección Argentina. El campeón del mundo finalizó el curso de director técnico y obtuvo su título en una escuela oficial de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino en Rosario.

La propia institución fue la encargada de anunciar la noticia en sus redes sociales: "Felicitaciones DT. Con enorme orgullo felicitamos a Di María por su título y le agradecemos haber confiado en nosotros para formarse como entrenador", expresaron junto a una imagen del futbolista con la camiseta de la Selección Argentina.

Di María DT: su futuro en el fútbol tras el retiro

Más allá de su presente como jugador, el propio "Fideo" ya comenzó a proyectar su futuro en los bancos de suplentes. En distintas entrevistas, dejó en claro que analiza seriamente convertirse en entrenador una vez que cuelgue los botines.

Incluso, reveló que podría compartir cuerpo técnico con Leandro Paredes:

"Estoy haciendo el curso, que termina este año. Lo intentaremos cuando él también se retire", había contado.

Además, destacó el fuerte vínculo que los une: "Somos muy amigos, para mí es como un hermano menor. Nuestras familias también se llevan muy bien".

Dónde estudió Di María para ser entrenador

El curso fue realizado en la Escuela Nº 201 de Rosario, una institución oficial avalada tanto por la Asociación del Fútbol Argentino como por la CONMEBOL, lo que garantiza una formación profesional habilitante para dirigir en el fútbol argentino e internacional.

Este nuevo logro marca un paso clave en la proyección de Di María dentro del mundo del fútbol, donde ya empieza a construir su camino más allá de su exitosa etapa como jugador profesional.