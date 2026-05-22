Cuti Romero quedó en la mira de los fanáticos del Tottenham, que se juega su permanencia en la Premier League

A dos puntos del descenso en la Premier League, el Tottenham de Cuti Romero se juega su futuro el domingo cuando se mida con el Everton en la última fecha del certamen inglés.

Sin embargo, el marcador central de la Selección Argentina y capitán de los Spurs no estará en la verdadera final para el elenco londinense. Es que desde que Belgrano de Córdoba se aseguró su lugar en la final del Torneo Apertura 2026, en la que se medirá con River, el Cuti anunció que acompañará a los Piratas en el Kempes.

Y dentro de este escenario, el Cuti ha quedado en el centro de las críticas y los cuestionamientos por su estadía en la Argentina, donde se recupera de su lesión ligamentaria en su rodilla derecha.

Romero había viajado a Córdoba a principio de semana, justo a días del cruce que sentenciará la permanencia del Tottenham en la Premier League o el descenso al Championship.

Es por eso que algunos fanáticos de los Spurs expresaron su malestar en las redes sociales, cuestión que le llegó al entrenador Roberto De Zerbi, quien salió en su defensa: "Habló con el personal médico. Juntos decidieron ir a Argentina para completar la rehabilitación con el personal médico argentino. Hablamos la semana pasada", apuntó el DT italiano.

Al mismo tiempo, De Zerbi no puso en duda el compromiso de Romero con el Tottenham, que deberá ganarle al Everton, sin importar lo que suceda entre West Ham (a dos unidades de los Spurs y en el último lugar del descenso) frente a Leeds: "Está lesionado, no soy estúpido. Si entiendo que hay algún jugador que piensa en sí mismo antes que en el club, no puedo ser el mismo".

Y hasta destacó su aporte dentro y fuera del campo de juego: "Con Cuti no puedo decir nada porque conmigo ha sido correcto desde que empecé hasta ahora. Es un jugador de primer nivel y conmigo fue una gran persona".