Tottenham, con Cuti Romero como titular, perdió un duelo clave por no descender y está a un paso de perder su lugar en la Premier League
El equipo londinense lleva catorce fechas sin conocer la victoria en el certamen inglés. En esta jornada perdió un cruce clave y el equipo fue silbado por sus hinchas.
El Tottenham sigue sin levantar cabeza y sufrió una rotunda derrota, como local, por 3 a 0 ante el Nottingham Forest, en un partido clave en la pelea por no descender. Con esta caída, el equipo londinense se quedó sin mucho margen de maniobra, con un punto por encima de los clubes que, por ahora, están en puestos de descenso, cuando restan siete fecha para el final del certamen.
Beneficiados por al caída del West Ham United (se encuentra en zona de permanencia) los Spurs, que habían sido eliminados días atras en los octavos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid, prolongaron así su mal momento de catorce partidos sin victorias.
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Antes del descanso, los visitantes se adelantaron gracias a un gol del brasileño Igor Jesus, que remató solo al segundo palo tras un tiro de esquina botado por Neco Williams a los 45 minutos.
Tras la reanudación, el Forest volvió a golpear después de una gran jugada individual Callum Hudson-Odoi que fue culminada por Morgan Gibbs-White a los 61'.
En los últimos instantes del duelo, a los 87', Taiwo Awoniyi marcó el tercer tanto, mientras los jugadores locales (con Cuti Romero en la formación titular) comenzaban a recibir silbidos y abucheos.
A falta de siete jornadas para el final, Tottenham está al borde de los puestos de descenso, mientras que el Nottingham Forest, con este resultado, dio un paso adelante y sacó tres puntos de diferencia.