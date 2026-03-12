Joaquín Panichelli sigue en racha con el Racing de Estrasburgo y sueña con ir al Mundial

Joaquín Panichelli está encendido y se ilusiona con meterse en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con la Selección Argentina.

Este jueves volvió a extender su racha y convirtió para Racing de Estrasburgo en la victoria 2 a 1 ante Rijeka, por la Conference League.

Iba apena un minuto de la ida de los octavos de final cuando el delantero de 23 años recibió un pase dentro del área de Sebastian Nanasi con un control orientado y definió con la cara externa al palo más lejano de Martin Zlomislic para abrir el marcador.

¡¡¡GOL TEMPRANERO EN CROACIA!!! Joaquín Panichelli recibió y anotó el 1-0 de Estrasburgo ante Rijeka a los 2' de juego.



El argentino llegó a Racing de Estrasburgo. En total acumula 36 partidos entre Ligue 1, Conference League, y Copa de Francia, entre los que anotó 18 tantos y entregó cuatro asistencias.

Panichelli es actualmente el segundo máximo artillero de la liga francesa y su rendimiento le valió una convocatoria por parte de Lionel Scaloni a la Albiceleste y hasta tuvo su debut en el amistoso ante Angola.