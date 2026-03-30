Lionel Scaloni se quebró al hablar de la lesión de Joaquín Panichelli y abandonó emocionado la conferencia de prensa

La lesión de Joaquín Panichelli golpeó fuerte en el cuerpo técnico de la Selección Argentina y, cada vez que Lionel Scaloni se refiere al tema, queda a la vista que el impacto va mucho más allá de lo futbolístico. El delantero sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha y quedó afuera del Mundial, una noticia que sacudió a la delegación en plena fecha FIFA y dejó un clima de tristeza en el plantel.

El entrenador ya había mostrado su costado más sensible después del triunfo contra Mauritania, pero este lunes, en la previa del amistoso frente a Zambia, volvió a emocionarse al recordar el momento que compartió con el atacante. De hecho, sus palabras fueron derivando en una escena cargada de sentimiento que terminó con el cierre anticipado de la conferencia de prensa.

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"Es muy difícil... Hemos hablado con él. Se tomó incluso la molestia de venir al predio, después de que le dieran el resultado. Se podría haber quedado en el hotel tranquilamente, y vino acá y pidió hablar con nosotros. Muy emotivo. Y todo lo que dijo tenía toda la razón, que no lo merecía", reveló Scaloni, al describir la actitud que tuvo Panichelli apenas conoció el diagnóstico y la conversación que mantuvieron cara a cara.

Scaloni profundizó luego sobre lo que representa el delantero para el grupo y remarcó que se trata de una baja especialmente dolorosa. "Lo vuelvo a repetir, no lo merecía él, no lo merece ninguno, pero él particularmente. Es un laburante de esto, se lo había ganado. Fue lo que le dije, que va a tener otra chance. Fue así, ya la tuvo. Y la verdad es un chico que contagia, estaba entrenando muy bien".

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Con la voz cada vez más tomada, Scaloni dejó en claro que la situación lo afectó profundamente. La conferencia, que hasta ese momento transcurría con normalidad, cambió por completo de tono cuando llegó la referencia final al delantero. Ya quebrado, cerró la rueda de prensa con una frase que resumió todo el dolor del momento: "Y jode... Listo, ya no hablo más".