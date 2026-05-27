El merecido premio que se llevó Emiliano Buendía por convertir en la final el mejor gol de la Europa League

Emiliano Buendía atraviesa un presente futbolístico ideal. El gol que convirtió en la final de la Europa League fue elegido este miércoles como el mejor de toda la competencia según la UEFA. Además, el mediocampista del Aston Villa es muy considerado por Lionel Scaloni y tiene grandes chances de disputar el Mundial.

El aporte del argentino de 29 años fue clave para que el equipo de Birmingham escriba una de las páginas más gloriosas de su historia, al consagrarse campeón de la Europa League tras vencer por 3-0 al Friburgo de Alemania en la final.

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La elección se decidió tras una votación entre los seguidores, que eligieron el tanto de Buendía entre las diez opciones seleccionadas por el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA.

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El mediocampista apareció en los momentos más importantes del torneo y coronó su gran actuación con un golazo en la victoria que le dio el título europeo al conjunto inglés, siendo además, elegido el MVP de la definición.

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%uD83D%uDCFA Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/8u719MO9co — SportsCenter (@SC_ESPN) May 27, 2026

Ahora, Emiliano Buendía esperará que Lionel Scaloni de a conocer la lista definitiva de los 26 jugadores que disputarán el Mundial para la Selección argentina para ver si entra en la nómina final.



