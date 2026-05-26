Reapareció Scaloni a días del Mundial 2026: de la preocupación por Messi a las posibles sorpresas en la Selección Argentina
Este martes, y a pocos días para el inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni brindó una entrevista en la que habló sobre el estado físico de Lionel Messi y en la que respondió sobre posibles sorpresas en la convocatoria de la Selección Argentina.
Faltan apenas 16 días para el inicio del Mundial 2026 y la expectativa con la Selección Argentina es enorme. En ese sentido, el DT de la Albiceleste, Lionel Scaloni, reapareció este martes y dejó algunos títulos interesantes.
Mundial 2026: posibles controles sanitarios y alertas por ébola
En principio, el estratega del combinado nacional se refirió a la situación de Lionel Messi, quien tuvo problemas físicos en el último partido que jugó para Inter Miami.
Al respecto, y tras confirmarse que tuvo una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo, el estratega reveló que estaba siguiendo todo por televisión y confió en que no será una gran complicación.
"Estábamos viendo el partido en el predio. Nos dimos cuenta que pidió el cambio, que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente, preferiríamos que no le haya pasado nada. Ahora, a esperar qué evolución tiene. Sobre todo, que le van a hacer estudios, imagino, y ver si es así como dicen", afirmó.
En la misma línea, lamentó que tanto Leo como el resto de los futbolistas que se lesionaron en los últimos tiempos no estén "del todo recuperados" y lleguen con lo justo a la Copa del Mundo.
"Lógicamente, nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así con él y con la mayoría de jugadores que han tenido problemas. No están del todo recuperados. La meta nuestra es intentar recuperarlos y que lleguen lo mejor posible", completó en charla con DSports.
Por otra parte, después de conocerse que tendrá en cuenta varios nombres sorpresivos para los últimos amistosos previos a la cita mundialista, el director técnico santafesino hizo hincapié en algunos casos y explicó la decisión.
"Están Agustín Giay, (Nicolás) Capaldo... Nos pueden aportar también. Son chicos que pensamos que pueden estar en la lista de 26. Los otros tres, también. Más allá de que son jóvenes y pensamos a futuro, todo lo que hacemos es pensando en que puedan aportarnos por si pasara algo después de cerrada la primera lista hasta el primer partido, que tenemos tiempo de cambiar", cerró.
Cabe recordar que Scaloni tendrá tiempo hasta el sábado para presentar la lista definitiva. Más tarde, la Selección Argentina enfrentará a Honduras y a Islandia el sábado 6 y el martes 9 de junio.
Juanfer Quintero se aleja cada vez más de River: sus diferencias con Coudet y afuera del último partido de la Copa Sudamericana
Finalmente, la defensa del título conseguido en Qatar 2022 arrancará ante Argelia, el martes 16 de junio en Kansas.