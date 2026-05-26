San Lorenzo recuperó la totalidad de su predio en Boedo: los detalles
San Lorenzo de Almagro anunció, a través de su presidente Sergio Costantino, la compra de 8.345 metros cuadrados restantes que pertenecieron al viejo predio donde estaba el estadio Estadio Pedro Bidegain.
La noticia marca un hito histórico para San Lorenzo de Almagro y para el proyecto de regreso definitivo a Boedo. Con la incorporación de los últimos 8.345 metros cuadrados, el club afirma haber completado la recuperación total de las tierras que históricamente pertenecieron al viejo predio donde estaba el estadio Estadio Pedro Bidegain, conocido popularmente como el Nuevo Gasómetro.
El anuncio fue encabezado por Sergio Costantino bajo el lema "Ahora sí, la vuelta es total", en un contexto además muy sensible para la vida política del club, ya que el dirigente competirá en las elecciones que definirán quién completará el mandato de Marcelo Moretti. "Estamos muy emocionados porque esto es el cierre de una herida que duró décadas", remarcaron desde la dirigencia.
El acuerdo que le devuelve a San Lorenzo la totalidad del predio de Avenida La Plata
San Lorenzo de Almagro sumó los 8.345 metros que estaban en poder del supermercado. Esos terrenos pasaron a manos de la Corporación Buenos Aires Sur, un ente del Gobierno de la Ciudad, y serán asignados a San Lorenzo por 50 años para que pueda usarlos en la construcción de su nuevo estadio.
El club deberá otorgar becas deportivas para chicos de la Comuna 8, construir un corredor verde de 1.600 metros cuadrados y realizar el 20% de la obra en los próximos 10 años.