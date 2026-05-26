Cristian Fabbiani va a dirigir en Champions League: el exótico destino del "Ogro"

Cristian Fabbiani fue presentado este lunes como nuevo director técnico de FK Vardar y tendrá su primera experiencia fuera de la Argentina. El ex DT de Newell's Old Boys asumirá en el vigente campeón de Macedonia del Norte, equipo que además disputará la fase clasificatoria de la próxima UEFA Champions League.

La oficialización fue realizada por el propio club a través de sus redes sociales, donde le dieron la bienvenida al entrenador argentino y destacaron su perfil futbolístico. "Llega con una visión clara: un fútbol moderno, ofensivo y disciplinado", expresaron desde la institución macedonia.

Fabbiani, de 42 años, se encontraba en Macedonia del Norte desde principios de abril, luego de la salida de Goce Sedloski, quien dejó el cargo para incorporarse a la selección nacional. Desde entonces, el argentino comenzó a interiorizarse en el funcionamiento del club y del fútbol local antes de oficializar su vínculo.

El desafío de Fabbiani en Europa

FK Vardar llega tras conquistar el 12° campeonato de su historia y clasificarse a la próxima edición de la Champions League, donde iniciará su camino desde la primera ronda previa.

El equipo cerró la temporada con una destacada racha de nueve partidos invicto, producto de ocho victorias y un empate. Además, terminó el campeonato con nueve puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor. A lo largo del certamen sumó 26 triunfos, cinco empates y apenas dos derrotas.

Para Fabbiani será su quinto ciclo como entrenador. Anteriormente dirigió a Club Atlético Fénix, Deportivo Riestra, Deportivo Merlo y Newell's Old Boys.

En el conjunto rosarino estuvo entre febrero y octubre del año pasado, período en el que dirigió 27 partidos, con un balance de ocho victorias, diez empates y nueve derrotas.

El mensaje del Ogro tras asumir en Vardar

Luego de su presentación oficial, el "Ogro" compartió un mensaje en redes sociales en el que repasó su recorrido en el fútbol argentino y valoró este nuevo desafío europeo.

"Hoy estoy viviendo una experiencia única. A los 42 años estoy en Europa, en el club con más trofeos de Macedonia. Y me pasa lo mejor que le puede pasar a un entrenador: competir en la Champions League", escribió el DT argentino.

Con este paso, Fabbiani iniciará la etapa más importante de su carrera como entrenador, con el desafío de competir a nivel internacional y consolidarse en el fútbol europeo.