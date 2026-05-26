River hoy: la impresionante cantidad de bajas para enfrentar a Blooming por Copa Sudamericana

River Plate todavía no puede creer haber perdido ante Belgrano de Córdoba la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, pero no tiene lugar para el lamento porque debe enfrentarse a Blooming por la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana.

El Millo tiene la oportunidad de sellar su clasificación como líder de su zona, algo que increíblemente puede lograrlo hasta perdiendo si es que Carabobo no le gana a Red Bull Bragantino.

El plantel viene golpeado no solo por el resultado ante el Pirata, sino también por las lesiones y en ese sentido, Eduardo Coudet deberá analizar si pone lo mejor disponible o si pone un alternativo ante un equipo de menor jerarquía que es el peor de su grupo.

River no contará con Aníbal Moreno, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Juan Fernando Quintero, con diferentes dolencias. Encima el colombiano viene de cruzarse con un hincha en el aeropuerto, situación en la que tuvo que interceder "Chacho".

La probable formación de River ante Carabobo por Copa Sudamericana sería con Santiago Beltrán o Franco Armani en el arco; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Lautaro Rivero y Facundo González; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza y Tomás Galván en la mitad de la cancha; y Facundo Colidio y Joaquín Freitas en la delantera. Igualmente, no se descarta la inclusión en el once de jugadores como Giuliano Galoppo, Kendry Páez, Maximiliano Meza o Ian Subiabre.