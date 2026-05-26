Qué necesita San Lorenzo para clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana

San Lorenzo cierra la fase de grupos de la Copa Sudamericana como líder de la Zona D con 7 puntos y diferencia de gol de +2, recibiendo a Deportivo Recoleta en el Nuevo Gasómetro este martes desde las 21:30.

El equipo de Gustavo Álvarez puede sellar la clasificación directa a octavos de final esta noche, sin depender de ningún otro resultado, si consigue los tres puntos ante el conjunto ecuatoriano.

La victoria lleva al Ciclón a 10 puntos y sella la clasificación como primero del grupo sin importar lo que ocurra en el otro partido.

En caso de empate, quedaría con 8 puntos, todavía podría terminar primero, pero necesitaría que Deportivo Cuenca no derrote a Santos. Si los ecuatorianos empatan o pierden, San Lorenzo conserva el liderazgo y avanzan directo a octavos. Si Cuenca gana, terminaría primero con 9 puntos y caerían al segundo lugar, teniendo que jugar el repechaje.

Sin embargo, el panorama se complica con una derrota. Con 7 puntos, dependerían del otro resultado. Podrían terminar segundos y clasificar al repechaje si Santos no pierde ante Cuenca, pero un triunfo del equipo ecuatoriano dejaría al Ciclón en riesgo de eliminación.