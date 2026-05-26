La fuerte frase de Julián Álvarez sobre la posibilidad de volver a ganar un Mundial

Faltan apenas horas para que Lionel Scaloni anuncie la lista final de 26 jugadores de la Selección Argentina que buscarán ganar el Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. La ilusión de Lionel Messi y todos los argentinos es jugar la final de la Copa del Mundo que se disputará el 19 de julio.

Una de las cartas principales para intentar repetir la gloria máxima conseguida en el Mundial Qatar 2022 tras haber vencido a Francia por penales, es sin lugar a dudas Julián Álvarez, quien sueña con volver a levantar el trofeo.

La Araña habló con el sitio oficial de la FIFA: "Como argentino la ilusión siempre está. Siempre pensamos en ser campeones así que no va a ser de otra forma, queremos llegar a la Final". "Sabemos que no es fácil, que es un Mundial y que los detalles cuentan mucho y que puede pasar cualquier cosa. Pero estamos preparándonos de la mejor forma. Paso a paso", agregó.

La pelea por la titularidad en la Selección Argentina con Lautaro Martínez

"Competimos y compartimos dentro de la cancha. Pero es un placer, cuando hemos jugado juntos lo hemos hecho muy bien y cuando le toca a uno a al otro lo importante es que todos queremos lo mejor para la Selección Argentina, para sumar", afirmó Julián. "Y también esa competencia interna hace que el otro crezca y que sea mejor cada día. Siempre ha pasado en todos los equipos que cuando hay tanta competencia interna y sana hace que todos crezcamos más", agregó.