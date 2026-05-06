Atento Lionel Scaloni: Julián Álvarez se hizo estudios tras pedir el cambio en la Champions League

Si bien jugó infiltrado, el físico de Julián Álvarez le dijo basta a los 65 minutos y debió ser reemplazado en el partido de Champions League ante el Arsenal. Un cambio que y encendió las alarmas en la Selección Argentina.

Tras la derrota del Atlético de Madrid, el delantero se sometió nuevamente a estudios para ver si había empeorado la condición de su tobillo izquierdo.

La semana pasada, en la ida, la Araña fue a disputar una pelota en la mitad de la cancha con Eberechi Eze, quien se le terminó cayendo encima de su pie zurdo y provocándole una torcedura.

Si bien se trató de solo un golpe, llegaba con molestias a la vuelta y el último martes le pasó factura.

Para alivio de Lionel Scaloni, el argentino no tiene una nueva lesión ni agravó la anterior. Tan solo una molestia persistente. Su recuperación le demandará unos días. Con descanso y ejercicios de kinesiología llegará sin problemas a los amistosos que tendrá la Albiceleste a principios de junio