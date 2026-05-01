Simeone descartó a Julián Álvarez para el duelo de Atlético de Madrid por LaLiga: "Si no hubiera partido el martes, tampoco habría llegado"

Está más que claro que en Atlético de Madrid solo piensan en la revancha de las semifinales de la Champions League contra Arsenal. Y eso lo dejó entrever Diego Simeone, quien mientras tanto le da forma al equipo que visitará este sábado a Valencia, por la fecha 34 de LaLiga, el cual es un encuentro de mínima importancia, ya que Barcelona se encamina al título. Por esto, el "Cholo" decidió cuidar, entre otros, a Julián Álvarez.

El delantero se sigue recuperando de una torcedura de tobillo izquierdo que sufrió en el partido de ida contra los ingleses y que lo obligó a salir con visibles gestos de molestia. Por eso, el DT no piensa arriesgar su físico con el encuentro más importante de la temporada a la vuelta de la esquina. "Si no hubiera partido el martes, Julián tampoco habría llegado al sábado", expresó Simeone.

El "Cholo" les bajó el pulgar a otros futbolistas que vienen moviéndose entre algodones y apuntan al cruce de Champions League: "Tampoco estarán Sorloth, ni Giuliano (Simeone), ni Barrios ni Giménez. Creo que no me dejo ninguno más. Está más que claro que jugaremos con los que mejor estén para competir mañana".

Por lo tanto, esta rotación podría abrirles las puertas de la titularidad a los argentinos Nahuel Molina, Thiago Almada y Juan Musso, quien era una fija en el arco hasta la vuelta de Jan Oblak, quien recuperó la titularidad ante Arsenal a mediados de esta semana. "Me lo pide la forma de los jugadores. El otro día muchos terminaron con molestias y vamos a jugar con gente fresca. De ellos espero muchas cosas mañana. Tienen la responsabilidad y la oportunidad de estar en el Atlético de Madrid. Para los chicos es un paso más; están cerca del primer equipo", finalizó el DT.



