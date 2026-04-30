Independiente Rivadavia es una máquina de ganar: goleó a La Guaira y es el único equipo con puntaje ideal en la Copa Libertadores
La Lepra siguió con racha triunfal, se impuso 4-1 en Mendoza y sacó cinco puntos de ventaja en la cima.
Independiente Rivadavia es el equipo del momento en el fútbol argentino y también en el sudamericano: los mendocinos le ganaron 4-1 a La Guaira en condición de local y es el único equipo con puntaje ideal en la Copa Libertadores.
La Lepra se impuso en el Malvinas Argentinas con un triplete de Alex Arce y un gol de penal de Sebastián Villa, que volvió a convertir después de 29 encuentros. El colombiano, quien provocó un polémico penal, también asistió al 9 en el tercer tanto.
Independiente Rivadavia le dio una paliza a Gimnasia, se quedó con el clásico mendocino y es el mejor de todos
El elenco venezolano, con más fortuna que méritos, había alcanzado la igualdad a los 32 minutos por medio de Guillermo Luis Ortiz.
Con este resultado, el conjunto de Alfredo Berti lidera con 9 unidades y es seguido por Bolívar, con 4. La Guaira suma 2 y sorprendentemente último marcha Fluminense con 1.
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