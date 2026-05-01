Oliver Bearman rompió el silencio y le contestó a Franco Colapinto por el choque en el GP de Japón de Fórmula 1

¿Cuestión aclarada y tema cerrado? En la previa del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 que comienza este viernes, Oliver Bearman salió a responderle a Franco Colapinto luego de que el piloto argentino revelara que le había enviado un mensaje tras el choque en Suzuka y que el británico nunca le contestó.

El piloto de Haas aclaró la situación y dijo que no llegó a ver la comunicación del argentino, que no le guarda rencores y que no es "ese tipo de persona". Eso sí, no esquivó su postura sobre lo sucedido en pista y siguió insistiendo que el incidente pudo haber terminado de otra manera.

"Sinceramente, no vi el mensaje. Creo que fue un accidente desafortunado. Pienso que podría haber sido diferente. No creo que tuviera que terminar así. Pero no, no hay rencores. No soy ese tipo de persona", declaró Ollie sobre el asunto.

Luego de ese incidente en el Gran Premio de Japón, Bearman había sido crítico con Colapinto, más allá de que el equipo Haas le había quitado responsabilidad a Franco. "Franco se movió delante de mí para defender su posición. Con una diferencia de velocidad de 50 km/h no me dejó suficiente espacio y tuve que evitar un accidente mucho más grande", apuntó aquella vez.



