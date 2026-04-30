Bragantino vs. River por la Copa Sudamericana 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

River buscará afirmarse como líder del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026 en su visita al Bragantino de Brasil, este jueves por la tercera fecha. El partido tendrá lugar en el estadio Nabi Abi Chedid desde las 21.30 y contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, mientras que su compatriota Leonard Mosquera estará a cargo del VAR.

El equipo de Eduardo Coudet llega a este encuentro tras vencer 3-1 a Aldosivi de Mar del Plata el pasado sábado en el estadio Monumental, por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Para esta visita al Bragantino, el entrenador repetirá 8 de los 11 jugadores que empezaron el partido ante el "Tiburón" y una de las dudas radica en el ingreso como titular de Kendry Páez o la ratificación de Ian Subiabre como puntero izquierdo.

Además, la otra disyuntiva que tiene el "Chacho" es el mantener al cuestionado Maximiliano Salas como delantero o reemplazarlo por el juvenil Joaquín Freitas, que acumula buenos ingresos en los últimos partidos.

Por su parte, el equipo de Vágner Mancini llega a este encuentro tras perder 1-0 con Palmeiras el domingo en condición de local, por la fecha 13 del Brasileirao, que lo tiene noveno con 17 puntos. Para recibir a River, el entrenador mantiene una sola duda: el ingreso del uruguayo Ignacio Sosa o la ratificación de Matheus Fernandes como mediocampista central.

Probables formaciones de Bragantino vs. River por la Copa Sudamericana 2026

Bragantino: Tiago Volpi; José Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Matheus Fernandes o Ignacio Sosa; Lucas Barobosa, Eduardo Sasha, Henry Mosquera; Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Cómo ver en vivo Bragantino vs. River por la Copa Sudamericana 2026

El partido entre Bragantino y River por la jornada 3 de la Copa Sudamericana 2026 será televisado por ESPN. Este clásico también se puede ver en vivo online a través de tu computadora, celular o Tablet por las plataformas digitales de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.