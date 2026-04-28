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COPA SUDAMERICANA

River hoy: el Chacho Coudet haría un cambio en el once para enfrentar a Bragantino en Brasil

River Plate se enfrentará este jueves a Bragantino en Brasil, por Copa Sudamericana. El Chacho Coudet define el once titular.

 River redirige el foco a la Copa Sudamericana. Este jueves tendrá una parada decisiva para quedarse en la cima del Grupo H cuando visite a Bragantino en Brasil y Eduardo Coudet ya empieza a definir el once titular.

En el cuerpo técnico permanece la premisa de mantener la base que viene jugando. Sin embargo, existe la chance de que, dentro de esa idea, haya algún retoque. El nombre que plantea el dilema en la mente del entrenador, nuevamente, es Kendry Páez

Ante Aldosivi, el ecuatoriano le cambió la cara al equipo con su ingreso en el segundo tiempo: mostró destellos de desequilibrio y convirtió un golazo para el 3-1 definitivo.

El volante ofensivo pelea por el puesto con Ian Subiabre, que por ahora no encuentra su lugar en el equipo.

 La probable formación de River para visitar a Bragantino: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Maximiliano Salas. 

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